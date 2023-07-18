منتخب الكاراتيه إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، أمس، متجهةً إلى ماليزيا، للمشاركة في بطولة آسيا الـ19 للكبار (رجال وسيدات)، المقامة في مدينة ملقا خلال الفترة من 21 وحتى 23 يوليو الجاري.

وتعول الآمال الإماراتية في آسيوية الكبار على كل من: حوراء العجمي، وسارة العامري، وفاطمة خصيف في منافسات السيدات، وسليمان الملا، وعبدالغني محمد في الرجال.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، على هامش بطولة ماليزيا، والتي يستعد فيها مرشح الإمارات والرئيس الحالي للاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي للفوز بدورة انتخابية ثانية على التوالي، بعد أن حصل على 100% من أصوات الجمعية العمومية لدورة 2019.

ويعقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، يليه غداً اجتماع الجمعية العمومية «الكونغرس» لإجراء الانتخابات، متبوعاً بعد غدٍ 20 يوليو الجاري بالاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي بحلته الجديدة.