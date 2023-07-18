58 ودية تجهز أندية دوري المحترفين في المعسكرات الخارجية

تحتضن ثماني دول أوروبية، بجانب مصر، المعسكرات الخارجية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، تتخللها 58 تجربة ودية تخوضها الأندية في معسكراتها ضمن خطط إعدادها للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ووضعت أندية الدولة، ثقتها بإقامة المعسكرات في كل من دول: صربيا، والنمسا، وسلوفينيا، وألمانيا، وهولندا، والمجر، وتركيا، وإسبانيا، في وجهتها الأوروبية لخوض المعسكرات، قبل أن يقع خيار نادي خورفكان منفرداً، للتوجه إلى مصر لإقامة معسكره الخارجي.

وأسدل الوحدة الستار، أمس، رسمياً عن معسكره الخارجي في صربيا، الذي استهله في الثاني من يوليو الجاري، وتخلله خوض تجربتين وديتين، في محطة إعداد لـ«العنابي» للمشاركة في بطولة «كأس الملك سلمان» للأندية، المقامة في السعودية، خصوصاً أن الوحدة سيتجه اليوم إلى «أبها» لفترة إعداد جديدة تمتد لمدة أسبوع قبل المواجهة الأولى في البطولة.

كما وقع خيار حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» شباب الأهلي على صربيا، لإقامة المعسكر في الفترة من الثامن من يوليو الجاري، وحتى الثالث من أغسطس المقبل، يخوض خلاله «فرسان دبي» أربع تجارب ودية، استهلها الـ«فرسان» في 15 من هذا الشهر بالخسارة أمام أوسييك الكرواتي بثنائية نظيفة. وتستضيف صربيا أيضاً، معسكر العائد حديثاً لدوري الأضواء فريق حتا، المقرر له خلال الفترة من 14 من الشهر الجاري وحتى الثالث من أغسطس، يتخلله خوض «الإعصار» لخمس تجارب ودية.

خورفكان يدشن معسكره المصري

يدشن فريق نادي خورفكان، اليوم، معسكره في مصر، ليكون الوحيد بين أندية دوري المحترفين التي وضعت ثقتها بالمعسكر العربي، لإعداد فريقها للموسم الجديد، خصوصاً أن فريق خورفكان، سيخوض في معسكره أربع مواجهات مختلفة مع فرق مصرية متدرجة القوة، قبل العودة إلى الإمارات في الثالث من أغسطس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة للفريق تحت قيادة مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري.

النمسا خيار الشارقة والبطائح

دشن الشارقة في 10 الشهر الجاري معسكره الخارجي في النمسا الممتد حتى مطلع أغسطس المقبل، يخوض خلاله «الملك» بقيادة مدربه الروماني كوزمين، أربع تجارب متدرجة المستوى، استهلت بتعادل إيجابي أول من أمس، أمام ميزوكوفيسدي المجري بنتيجة (1-1)، فيما انتظر البطائح بقيادة مدربه الجديد الروماني ميريل رادوي حتى 15 من هذا الشهر للتوجه إلى معسكر النمسا، الممتد لـ25 يوماً ويتخلله أربع تجارب ودية بما فيها لقاء جاره الشارقة.

ألمانيا وجهة عجمان والجزيرة

دشن فريق الجزيرة في الثامن من هذا الشهر معسكره الخارجي في ألمانيا، تحت قيادة مدربه الهولندي فران دي بور، في معسكر يمتد حتى 30 من هذا الشهر، يخوض خلاله «فخر أبوظبي» أربع تجارب ودية، من ضمنها لقاء محتمل مع فريق نادي عجمان الذي وقع خياره أيضاً على ألمانيا لإقامة معسكره الممتد حتى الثالث من أغسطس المقبل تحت قيادة مدربه البرازيلي الجديد كايو زناردي، يخوض على مداره «البرتقالي» أربع تجارب ودية، على أن يستكملها بتجربة خامسة في الإمارات فور العودة من المعسكر.

سلوفينيا تحتضن معسكري الوصل واتحاد كلباء

نجح فريق الوصل مساء الجمعة الماضي، في تحقيق الفوز على فريق ماتشافا شاباتس الصربي بنتيجة هدف دون رد، في أولى التجارب الودية الأربع التي حددها «الإمبراطور» تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد الصربي ميلوش في المعسكر الخارجي في سلوفينيا، الذي استهل الثامن من الشهر الجاري، ويمتد حتى موعد الثالث من أغسطس المقبل، في اليوم ذاته الذي يختتم فيه اتحاد كلباء معسكره المقام في سلوفينيا ايضاً، واستهل في 13 الشهر الجاري، في معسكر يخوض خلاله اتحاد كلباء أربع تجارب ودية.

بني ياس في المجر والنصر إلى هولندا

توجه بني ياس في 10 يوليو الجاري، إلى معسكره المجري، تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، قبل أن يخسر مساء الجمعة الماضي بهدف دون رد أمام فريق «زلاتي مورافسي السلوفيني»، في أولى التجارب الخمس التي يخوضها «السماوي» في معسكره الممتد حتى نهاية الشهر الجاري، فيما فضل فريق النصر «هولندا» وجهة لمعسكره الذي انطلق في 15 يوليو والممتد 20 يوماً حتى الرابع من أغسطس المقبل، واستقر فيه الجهاز الفني للنصر بقيادة مدربه الجديد الصربي غوران، على خوض أربع تجارب ودية، تدشن الأولى مساء اليوم بلقاء فريق «إيندهوفن».

محطتان لـ «الصقور» في تركيا

وضع نادي الإمارات مع عودته مجدداً لدوري الأضواء، ثقته بالمدرب الإماراتي محمد الجلبوت الذي قاده الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يقع خيار «الإمارات» على تركيا لإقامة معسكره الخارجي الذي دشنه الإمارات في العاشر من يوليو الجاري، ويتضمن محطتين إعداديتين، الأولى أسدل عنها الستار أول من أمس، بمدينة «أزميت»، قبل الانتقال بعدها إلى إسطنبول في ثانية محطات المعسكر الممتد حتى الأول من أغسطس، ويتخلله أربع تجارب ودية متدرجة المستوى.

العين منفرداً في إسبانيا

وقع خيار فريقي نادي العين «الأول» و«الرديف» على إسبانيا، وجهة للمعسكر المقام على مرحلتين، استهلت الأولى في الثامن من يوليو الجاري وحتى 21 من هذا الشهر يتخللها تجربتان وديتان، أقيمت الأولى مساء الجمعة الماضي وانتهت بانتصارٍ عريض لـ«الزعيم» بنتيجة (10-1) على فريق كوتيلاس الإسباني، لتضم المرحلة الثانية من المعسكر المقرر لها بين 22 وحتى 29 يوليو خوض تجربتين وديتين إضافيتين.

• 9 دول تستضيف معسكرات أندية دوري المحترفين، هي: صربيا، والنمسا، وسلوفينيا، وألمانيا، وهولندا، والمجر، وتركيا، وإسبانيا، ومصر.