الجزيرة وشباب الأهلي يدخلان على خط «صفقات الأجانب»

شهد الأسبوع الماضي مواصلة أندية دوري المحترفين إبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية لحسم ملف التعاقدات بعدما بدأت غالبية الأندية المرحلة الثانية من الإعداد بالسفر إلى المعسكرات الخارجية.

ودخل كل من شباب الأهلي والجزيرة على خط صفقات اللاعبين الأجانب، بعدما أعلن حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين تعاقده مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور، ليصبح أولى صفقات المحترفين الأجانب في «فرسان دبي».

أما الجزيرة فأعلن تعاقده مع الكونغولي نيسكينز كيبانو والإسباني أليخاندرو بوزيلو ليجمع «فخر أبوظبي» أربعة لاعبين أجانب، بضم الوافدين الجديدين إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي والروماني فلورين تاناسي.

من جهته، ركز نادي النصر على اللاعبين الشباب وفريق تحت 21 سنة، بتعاقده مع الإيطالي فابريزيو كاماراتا مُديراً فنياً لفريق تحت 21 سنة، بينما وقع «العميد» أول عقد احترافي مع اللاعب الشاب محمد نقي، والأمر نفسه مع اللاعب أحمد رائد.

وفي نادي بني ياس، أبرمت شركة الكرة في «السماوي» صفقة مهمة مع اللاعب خلف الحوسني 27 عاماً قادماً من نادي خورفكان، ونجحت شركة الكرة في توقيع عقد مع اللاعب عبدالله جاسم 26 عاماً إذ شارك اللاعب الملقب بـ«عبود كاكا»، في 122 مباراة في الدوري، وسجل تسعة أهداف، بينما جددت عقد لاعب خط الوسط محمد كمعس 26 عاماً وأحد أبناء أكاديمية نادي بني ياس وسيرافق زملاءه في معسكر المجر، كما جددت عقد حارس المرمى محمد خلف.

وكان حتا الأنشط في الأسبوع الماضي بتعاقده مع سبعة لاعبين دفعة واحدة، ليصل عدد تعاقداته إلى 10 لاعبين إذ ضم عبدالرحمن والعامري، وتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد سويدان قادماً من النصر، وجاءت مكملة للتعاقد مع الجناح جمال معروف 31 عاماً النجم السابق لأندية العين والشارقة والنصر، والقادم من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر، وسبقتها صفقة التعاقد مع منصور البلوشي (32 عاماً) على صعيد مركز لاعب الارتكاز في صفقة انتقال حر، بعد تجارب ناجحة للبلوشي مع دبا الفجيرة، واتحاد كلباء.

وسجل «الإعصار» حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية على صعيد المحترفين الأجانب، بالتعاقد مع الألماني ألكسندر ميركل 31 عاماً القادم من نادي غازي عنتاب التركي، ويمتلك تجربة احترافية واسعة في الدوريات الأوروبية والخليجية، كما تعاقد حتا مع المدافع السلوفاكي فيرنون دي ماركو 30 عاماً القادم من نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الذي انضم إليه عام 2017، ومن ثم التعاقد مع المدافع البلجيكي دينو أرسلاناجيتش 30 عاماً لاعب فريق غوزتيبي التركي.

كما أكمل «الإعصار» تعاقده مع لاعب منتخب فنزويلا للشباب أنخيل ليزاما 20 عاماً تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، وجاءت مكملة لتجديد إدارة النادي ثقتها بالمغربي أمين رشوق 22 عاماً المقيد أيضاً ضمن فئة اللاعب المقيم.

وأبرم خورفكان صفقتين بتعاقده مع عمر جمعة ربيع قادماً من النصف إلى جانب الدولي التونسي سيف الدين الخاوي، وسعيد أحمد في صفقة انتقال حر قادماً من العين، أما البطائح فأعلن تعاقده مع محمد أحمد قادماً من العين في صفقة انتقال حر.

في المقابل، تعاقد عجمان مع لاعب أجنبي جديد بضمه المدافع الدولي التونسي نادر الغندري، قادماً من الإفريقي التونسي، كما تعاقد مع سيف راشد لاعب الشارقة على سبيل الإعارة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الظهير سبيل جاسم قادماً من دبا الفجيرة.

من جهته، تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب الليبي الدولي السنوسي الهادي عمار، ليصبح السنوسي، الأجنبي الثالث في صفوف الفريق العائد مجدداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم 2023-2024، إلى جوار البرازيلي دييغو أكوستا، والكاميروني فرانك كوم.

• كيبانو وبوزيلو ينضمان إلى بن شرقي وتاناسي في «فخر أبوظبي».

• «الإعصار» سجل حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية.

• الإمارات يتعاقد مع الأجنبي الثالث الليبي السنوسي الهادي عمار.