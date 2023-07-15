منتخب مصر لكرة السلة يعسكر في دبي

كشف نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، الدكتور مجدي أبوفريخة، عن إقامة منتخب «الفراعنة» معسكراً خارجياً في دبي، خلال الفترة من التاسع حتى 13 أغسطس المقبل، على أن يتخللها في الـ10 من الشهر ذاته تجربة ودية مع المنتخب الوطني.

وقال مجدي في تصريحات صحافية: «جاء معسكر دبي، ولقاؤنا الودي أمام منتخب الإمارات، في إطار مشاركة المنتخب المصري، في الدورة الدولية التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة في الفترة من 13 إلى 18 من أغسطس المقبل، في محطة إعدادية ختامية قبل التوجه إلى نهائيات كأس العالم بالفلبين نهاية الشهر ذاته».

وأضاف: «اختيار الإمارات لإعداد المنتخب المصري، يأتي في إطار التعاون بين الاتحادين في البلدين، والقناعات الراسخة لدينا بأن الاتحاد الإماراتي سيوفر كل الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعسكر»، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، بدعم لعبة كرة السلة والمنتخبات العربية.

يذكر أن المنتخب الإماراتي استهل، أول من أمس، تجمعه الداخلي في دبي، بمشاركة 21 لاعباً، في أولى محطات إعداده للمشاركات الخارجية المقبلة، بداية من (وليام جونز) بالصين في الفترة بين 11 و20 أغسطس المقبل، ضمن خريطة الاتحاد التي تتضمن أربعة استحقاقات قوية، قبل المشاركة الأهم لـ«الأبيض» نوفمبر المقبل، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكبار آسيا.