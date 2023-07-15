صراع التاج الثلاثي لكأس الوثبة في البرازيل

يستضيف مضمار «سيداد غارديم»، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز (التاج الثلاثي البرازيلي)، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وسيقام السباق الأول الذي يمثل الجولة الأولى من التاج الثلاثي البرازيلي على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للمهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 5000 دولار أميركي، بمشاركة ست مهرات.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1600 متر للجولة الثانية من التاج الثلاثي البرازيلي على كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى البالغة 5000 دولار أميركي، ويستقطب أفضل ستة أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق.