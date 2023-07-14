عجمان يغادر إلى معسكره الخارجي في ألمانيا اليوم

يغادر اليوم فريق الكرة في نادي عجمان، متوجهاً إلى ألمانيا، للانتظام في المعسكر الخارجي الممتد لثلاثة أسابيع، ضمن المرحلة الثانية من استعدادات «البرتقالي» للموسم الكروي الجديد، بعد أن استهل الفريق، مطلع يونيو الجاري، المرحلة الأولى بالفحوص الطبية وتدريبات الإعداد البدني.

وتضم بعثة الفريق 45 فرداً، على أن يترأس البعثة عضو مجلس إدارة النادي محمد جبر، كما تضم البعثة مدير فريق الكرة في النادي محمد حسين، والجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد البرازيلي كايو زاناردي، الذي حل بديلاً للصربي غوران، بعد رحيل الأخير إلى نادي النصر.

ويتجه عجمان إلى معسكره الخارجي، مكتمل الصفوف، بعد استكمال تعاقداته مع المحترفين الأجانب، بالتعاقد مع المدافع البرتغالي جيانلوكا مونيز، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد، وأكملها بالتعاقد مع التونسي هيكل الشيخاوي ليحل بديلاً عن مواطنه فراس العربي، الذي انتقل للعب في صفوف نادي الشارقة، بجانب تعاقده مع مواطنه المدافع نادر الغندوري، وسبقت بالتمديد لاستعارة البحريني علي مدن، والكوتغولي برستيج مبونغو، إضافة إلى التجديد، مايو الماضي، للمغربي وليد أزارو لموسمين.

كما أبرم عجمان صفقة وحيدة على صعيد اللاعبين المواطنين، بضم سيف راشد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من الشارقة.

وقال مدير فريق الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «أكمل الفريق بنجاح المرحلة الأولى من استعداداته للموسم الجديد، ليتجه في محطته الثانية إلى مدينة نورنبيرغ الألمانية في معسكر يمتد ثلاثة أسابيع، على أن تتخلله أربع تجارب ودية مع فرق مختلفة المستوى، مع احتمالية مواجهة أحد الفرق المحلية التي تقيم معسكرها في التوقيت ذاته في ألمانيا».