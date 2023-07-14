جاني: انسحاب الشارقة من الصالات بسبب الميزانية غير منطقي

تسلمت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات رسالة رسمية من شركة نادي الشارقة لكرة القدم، تفيد بقرار انسحاب فريقي الأول والرديف من المشاركة في منافسات الموسم المقبل للصالات التي تنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الاتحاد، وأيضاً بطولة كأس الإمارات لفرق الرديف.

وبرر نادي الشارقة انسحابه من المشاركة في بطولات الموسم المقبل بإعادة توزيع الميزانية والهيكلة المالية المقترحة للموسم المقبل، وبناءً على قرار مجلس إدارة النادي والشركة.

ويعتبر نادي الشارقة من أبرز أندية الدولة لكرة قدم الصالات منذ تأسيس اللعبة قبل 10 سنوات تقريباً، وتوج في الموسم الماضي بدرع دوري الفريق الأول ودوري الرديف، كما أن معظم لاعبيه هم من لاعبي المنتخبات الوطنية.

وفي سياق متصل، علمت «الإمارات اليوم» عن مساعٍ حثيثة جارية، تجمع أطراف اللعبة، بهدف إعادة مشاركة الفريق في الموسم المقبل، نظراً لأهمية وجود الشارقة في منافسات الصالات، لما يتمتع به من ثقل رياضي في جميع الرياضات.

بدوره، عبر رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، عن استغرابه لانسحاب نادٍ كبير، وبمكانة نادي الشارقة من البطولة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى أن يراجع نادي الشارقة قراره، والعودة للمشاركة في بطولات ومسابقات الصالات، لما له من دور كبير في إثراء اللعبة»، وتابع: «نعتقد أن إرجاع سبب الانسحاب إلى الميزانية المالية غير منطقي، فالشارقة لديه ما يؤهله للمشاركة، وبشكل فاعل، خصوصاً أنه بطل الدوري لفريقي الرجال والرديف، وشكراً للمساعي الطيبة في حث الملك الشرجاوي للعودة إلى بيت الصالات».

يذكر أن فرق نادي الوصل قد انسحب من المشاركة في وقت سابق، تلاه في الموسم الماضي أندية الظفرة والنصر وشباب الأهلي، وقد انسحبت بشكل مفاجئ، ولا توجد أي بوادر في الوقت الحاضر لإلغاء قرار الانسحاب، وأن جميع الأندية المذكورة هي من أصحاب البطولات.