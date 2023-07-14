عبدالرحمن والعامري يكملان الصفقة الـ 10 لـ «حتا»

أعلن نادي حتا عن صفقتين جديدتين، بالتعاقد مع المدافع عبدالرحمن علي، قادماً من الوصل، وحمدان العامري على سبيل الإعارة قادماً من الجزيرة، ليكمل بذلك «الإعصار» صفقته الجديدة العاشرة استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، العائد فيه حتا حديثاً لدوري المحترفين.

وجاءت الصفقتان الأخيرتان قبل ساعات من مغادرة «الإعصار» إلى معسكره الخارجي في صربيا لمدة 20 يوماً، في برنامج إعداد شامل، يتخلله خوض خمس تجارب ودية، قبل العودة إلى الدولة لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لضربة بداية دوري (أدنوك) للمحترفين، الذي يدشنه «الإعصار» في 18 أغسطس المقبل بلقاء مضيفه فريق نادي خورفكان.

وشهدت الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً من حتا، لتدعيم صفوفه بصفقات مهمة، استعداداً لعودته إلى المحترفين، بعد تأهله الموسم الماضي بنيله درع دوري الهواة، لتسجل صفقات «الإعصار» الأخيرة على صعيد اللاعبين المواطنين، بجانب عبدالرحمن والعامري، التعاقد مع الظهير الأيمن سعيد سويدان قادماً من النصر، وجاءت مكملة للتعاقد مع الجناح جمال معروف (31 عاماً) النجم السابق لأندية العين والشارقة والنصر، والقادم من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر، وسبقتها صفقة التعاقد مع منصور البلوشي (32 عاماً) على صعيد مركز لاعب الارتكاز في صفقة انتقال حر، بعد تجارب ناجحة للبلوشي مع دبا الفجيرة، واتحاد كلباء.

وسجل حتا حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية على صعيد المحترفين الأجانب، بالتعاقد مع الألماني ألكسندر ميركل (31 عاماً) القادم من نادي غازي عنتاب التركي، ويمتلك تجربة احترافية واسعة في الدوريات الأوروبية والخليجية، كما تعاقد «الإعصار» مع المدافع السلوفاكي فيرنون دي ماركو (30 عاماً) القادم من نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الذي انضم إليه عام 2017، ومن ثم التعاقد مع المدافع البلجيكي دينو أرسلاناجيتش (30 عاماً) لاعب فريق غوزتيبي التركي.

كما أبرم «الإعصار» تعاقده مع لاعب منتخب فنزويلا للشباب أنخيل ليزاما (20 عاماً) تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، وجاءت مكملة لتجديد إدارة النادي ثقتها بالمغربي أمين رشوق (22 عاماً)، المقيد أيضاً ضمن فئة اللاعب المقيم.

ويدخل حتا موسمه الجديد بتغييرات عدة، شملت الجهاز الفني، بعد رحيل المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر عن الفريق، بعد قيادته لـ«الإعصار» الموسم الماضي في دور الدرجة الأولى، والصعود به بنجاح إلى المحترفين، بالتعاقد مع الصربي زيلكو ماركوف لقيادة الجهاز الفني للفريق.