نادي الإمارات يضم الدولي الليبي السنوسي الهادي

أعلنت شركة نادي الإمارات عن التعاقد مع اللاعب الدولي الليبي السنوسي الهادي، لتمثيل الصقور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، ويبلغ من العمر 29 سنة. وفي بيان للنادي، رحّبت شركة الإمارات لكرة القدم بانضمام لاعب محترف مثل السنوسي إلى الفريق، والذي سيكون بمثابة الداعم الرئيس للصقور، خصوصاً أنه خاض عدداً كبيراً من المباريات، وسجل عدداً كبيراً من الأهداف مع فرق عدة، ويملك من الخبرة ما يؤهله لدعم وإثراء الأداء الفني للفريق.

وتألق السنوسي مع المنتخب الليبي ونادي العربي الكويتي، وشباب نادي الاتحاد ونادي الجبلين في الدوريات السعودية.