«إصرار» بطل «برينس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان «جولاي كب» البريطاني

انتزع الجواد «إصرار» بشعار «شادويل» وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 2400 متر عشبي، أمس، في الشوط الرئيس من اليوم الافتتاحي لمهرجان «جولاي كب» الذي يقام حتى غد السبت على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

كما شهد اليوم الافتتاحي، إهداء المهر «كاسل واي» فريق «غودولفين» العالمي، الانتصار رقم 2000 في السباقات المصنفة فئوية، بفوز المهر البالغ ثلاث سنوات في الشوط الافتتاحي «نحرين تروفي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2600 متر عشبي.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الشوط الرئيس، جائزة فوز الجواد «إصرار» المملوك لـ«شادويل» في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس».

وعرف الفارس جيم كراولي، كيفية الحفاظ على قدرات الجواد «إصرار» خلال المراحل الأولى من الشوط الرئيس، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، ليتجاوز منافسيه نحو الصدارة، ويقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و27 ثانية و33 جزءاً من الثانية، بفارق 4.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «أديار» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك. وواصلت خيول «غودولفين» تألقها بحلول الجواد «غلوبال ستروم» بقيادة الفارس جيمس دويل في المركز الثالث.

بدوره أحسن الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة المهر «كاسل واي» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من سباق «بحرين تروفي ستيكس»، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو قطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و47 ثانية و35 جزءاً من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «تاور أوف لندن» بإشراف المدرب الخبير إيدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور. وذهب المركز الثالث «سينت جورج» بشعار «قطر للسباقات» وإشراف المدرب أندريه بالدينغ

وسطرت جياد «غودولفين» منذ تأسيس الفريق عام 1992، الفوز في 8147 انتصاراً، منها 1999 في السباقات المصنفة ضمن الفئات من (ليستد) حتى (جروب 1)، قبل أن يهدي «كاسل واي» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليم بيوك «الشعار الأزرق» العالمي الانتصار الـ2000 في السباقات الفئوية، والـ8149 في جميع الأنماط.