المنتخب القطري للسباحة يعسكر في مجمع حمدان الرياضي بدبي

يستضيف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي للمنتخب القطري للسباحة للناشئين والشباب، الذي يستمر ثلاثة أسابيع حتى 20 يوليو الجاري، استعداداً للبطولات الدولية المقبلة خلال الموسم الرياضي المقبل، التي يشارك فيها السباحون القطريون.

ويضم المعسكر القطري 12 سباحاً من عمر 15 إلى 18 سنة، إضافة إلى طاقم المدربين والفنيين، ويتم تدريب أعضاء الفريق على مختلف أنواع السباحة خلال فترتين يومياً بالمجمع.

وزار دبي خلال الفترة الحالية العديد من المسؤولين في الاتحادات الرياضية والأندية العربية والعالمية لحجز معسكراتهم خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمه دبي من منشآت رياضية وسياحية ومراكز تسوق وأجواء رائعة، حيث حجز عدد من الأندية الأوروبية والعالمية أماكن معسكراتها الشتوية في دبي منذ الآن، نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع بالحضور إلى دبي تحديداً، ومن بين هذه الأندية التي حجزت معسكراتها الدولية منذ الآن من روسيا نادي روستوف وكراسنودار ودينامو موسكو وسبارتاك موسكو الأقدم، والأكثر شعبية في روسيا، والفائز بالدوري السوفييتي الممتاز 12 مرة، وكأس الاتحاد السوفييتي 10 مرات، والدوري الروسي الممتاز 10 مرات، وكأس روسيا أربع مرات، وكأس السوبر الروسي.

كما حجز نادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم من الآن فترة معسكره في دبي خلال الفترة المقبلة، وستشهد الفترة المقبلة حضور العديد من الفرق والمنتخبات الرياضية المختلفة، وكبار نجوم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، إلى دبي، لإقامة معسكرات تدريبية، استعداداً للبطولات الرياضية المختلفة.

وتواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الألعاب الرياضية المتنوعة، ومختلف المراحل العمرية، حيث تشهد دبي زيادة سنوية في أعداد المعسكرات التدريبية التي تقام فيها من الفرق والمنتخبات لمختلف الألعاب الرياضية والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم، وعلى مدار العام، حيث بلغ عدد المعسكرات التدريبية الدولية خلال العام الماضي أكثر من 120 معسكراً، توزعت على «مجمّع حمدان الرياضي» الذي يستضيف تدريبات وبطولات في العديد من الرياضات، وكذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي، وعلى ملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي، التي تضم ملاعب ومنشآت رياضية متكاملة، ونالت شهرة عالمية جعلت المنتخبات والأندية العالمية تضعها في مقدمة الوجهات التي تقصدها سنوياً للتدريب والاستجمام.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له إنه يواصل العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

وأصبحت المعسكرات التدريبية الدولية مصدراً مهماً لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها، حيث يأتي اختيار المنتخبات والأندية واللاعبين لإقامة معسكراتهم في دبي تأكيداً على مكانتها على خريطة الرياضة الدولية، بفضل البنية التحتية المتكاملة، كما أنها تضم كل عناصر الجذب الرياضية والسياحية، التي تسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والترفيهية للرياضيين المشاركين في المعسكر، من أجل العودة إلى أوطانهم بذكريات جميلة وسعيدة، تسهم في رفع الجاهزية البدنية، والروح المعنوية، قبل انطلاقة المنافسات الرسمية التي تم الاستعداد من أجلها.