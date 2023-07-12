محمد المر يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى

فاز اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى للدورة الانتخابية 2023-2027.

ونال المر ثقة «الكونغرس الآسيوي» بحصوله على 33 من إجمالي 40 صوتاً خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد صباح أمس بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش النسخة الـ25 من البطولة الآسيوية، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد.

واحتفظ دحلان جمعان الحمد، بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لدورة ثالثة.

وأكد المر، أن الاتحاد الآسيوي بذل جهوداً تطويرية هائلة خلال السنوات الماضية، للارتقاء باللعبة على المستويين الأولمبي والعالمي.

وأوضح أنه سيعمل ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي لتعزيز تطور اللعبة قارياً، بالإضافة إلى الحرص على تبني البرامج التي تعزز تطورها في دولة الإمارات، من خلال تصميم المبادرات البناءة مع الاتحاد الآسيوي، لبناء قاعدة جديدة من أبطال المستقبل، لرفع راية دولة الإمارات في المحافل الدولية.