الطنيجي رئيساً لـ «أوضاع اللاعبين» والحوطي لـ «الانضباط» والحمراني لـ «الاستئناف»

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير العادي رقم 4، برئاسة القائم بأعمال رئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي، أسماء رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات في الاتحاد واللجان الاستئنافية، وذلك تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد للدورة الانتخابية المقبلة 2023-2027، خلفاً لمجلس الإدارة الحالي.

وشملت قرارات الجمعية العمومية تعيينات لجان «أوضاع وانتقالات اللاعبين» و«الانضباط» و«غرفة فض المنازعات» و«لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط»، بجانب «لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين».

وشهدت أعمال الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة كذلك اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

وينتظر أيضاً عقد جمعية عمومية أخرى لاتحاد الكرة، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد في الثامن من سبتمبر المقبل، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مسيرة اتحاد الكرة الذي تنتظره مهام كبيرة في تطوير كرة الإمارات.

واعتمدت الجمعية العمومية الأخيرة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، برئاسة المحامية عائشة الطنيجي، وذلك خلفاً لرئيس اللجنة السابق هشام الزرعوني.

وتعد الطنيجي أول رئيس للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين من خارج عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك وفقاً لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير بأنه لا يجوز لرئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن يكون عضواً بمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وسبق لعائشة الطنيجي العمل في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولذلك فهي تتمتع بخبرة جيدة تمكنها من قيادة اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وضمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كلاً من حسن المراشدة نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من راشد قاسم ويوسف المرزوقي وراشد بن سويدان.

وعلى صعيد لجنة الانضباط، فقد اعتمدت الجمعية العمومية استمرار المستشار سعيد الحوطي في رئاسة اللجنة، نظراً للخبرة الطويلة التي اكتسبها في رئاسة اللجنة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن أن الحوطي كان حكماً دولياً سابقاً في كرة القدم. وضمت لجنة الانضباط في عضويتها كلاً من المستشار حمدان الزيودي نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من حسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر أحمد، وتم إسناد رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط إلى صالح الحمراني، وتعيين فيصل الحداد نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من عارف محمود وعمار العليلي ومروان المرزوقي.

وتم اعتماد تعيين علي الحداد رئيساً لغرفة فض المنازعات، وتعيين حميد درويش نائباً لرئيس اللجنة، بجانب ستة أعضاء هم: سعيد الهنائي، وحمد الأستاذ، وطارق البلوكي، وجميل الحارثي، وأحمد الشامسي، وعائشة الظاهري.

وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كلاً من أحمد سليمان رئيساً للجنة، وعلي شامس نائباً لرئيس اللجنة، وثلاثة أعضاء، هم: عبدالعزيز الأبلم، وشهاب حمد، وميثاء طالب.