نصف نهائي بطولة كواترو عجمان للأكاديميات الكروية ينطلق الأربعاء

تقام غدا الأربعاء 4 مواجهات في الدور نصف النهائي لبطولة كواترو عجمان للأكاديميات الخليجية، ويتحدد في ضوء نتائجها طرفا النهائي للفئتين 12سنة و14 سنة.

ويلتقي في فئة تحت 14 سنة، فريق الاكاديمية الأرجنتينية من الإمارات مع فريق أكاديمية سمارت العمانية، وأكاديمية اوليه البحرينية مع اكاديمية القصيم السعودية، اما مباريات تحديد المراكز فستجمع بين أكاديمية المواهب الرياضية الكويتية مع سفنتين فور الكويتي لتحديد المركز السابع والثامن وأكاديمية الأنبار العراقية مع أكاديمية العطار العراقية لتحديد المركز الخامس والسادس.

ويلتقي في الدور نصف النهائي لفئة 12 سنة فريقا الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات وسفنتين فور الكويتية في ديربي إماراتي كويتي وتليها مواجهة قوية بين أكاديمية سمارت العمانية واوليه البحرينية في ديربي خليجي مثير.

وعلى هامش المهرجان الكروي عقدت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة كواترو- عجمان للأكاديميات الخليجية جلسة نقاشية للاعبين ضمن الفعاليات المصاحبة وجرت جلسة النقاش الأولى تحت عنوان"كيف تصبح لاعبا محترفا ؟"وأدار الجلسة الناشئي خالد الحمادي الذي استضاف اللاعب الصاعد حسين يوسف الشهير بلقب حسين ميسي وحظيت بحضور عدد كبير من أعضاء وممثلي الوفود الخليجية المشاركة في البطولة على مستوى فرق اكاديميات السعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق إلى جانب الأكاديميات الإماراتية المشاركة في البطولة.

وضمن الفعاليات المصاحبة نظمت اللجنة المنظمة بطولة للمهارات بين الفرق المشاركة خلال استراحة الفرق، لاضفاء روح التنافس والتحدي الرياضي بين الفرق المشاركة في أجواء ترفيهية بين الأشقاء الخليجيين حيث اجريت مسابقة التمرير والجري بالكرة والتحكم بالكرة والتسديد واشرف على هذه التدريبات والتطبيقات الكروية المهمة للناشئين المدرب عادل سعيد مدرب فريق نادي النصر تحت 19 سنة.