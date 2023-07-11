طرح تذاكر دوري السلة الأميركي المقام في أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 المقدمة من شركة «القابضة» (ADQ)، والتي ستجمع فريقي دالاس مافريكس، ومينيسوتا تيمبروولفز يومي الخامس والسابع من أكتوبر في «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، بداية من اليوم.وذكر بيان صحافي أنه «يمكن للجماهير الاستفادة من البيع المسبق الذي سيبدأ اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً ويستمر لمدة 24 ساعة فقط، كما تتوفر باقات تذاكر خاصة تتيح وصولاً متميزاً وتجارب لكبار الشخصيات تشتمل على خدمات الضيافة والإقامة في فنادق محلية».