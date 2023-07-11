«طائرة السيدات» تحلق إلى المربع الذهبي في دورة الألعاب العربية

سادت أجواء الفرحة داخل وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب العربية الـ15 التي تستضيفها الجزائر، بعد الإنجاز الذهبي لمنتخب الشطرنج الذي ظفر بميداليتين ذهبيتين نقلتا الإمارات إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد تسع ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات، إضافة إلى أربع ميداليات برونزية لأصحاب الهمم.

وأهدى اتحاد الإمارات للشطرنج الإنجاز الذي حققه في دورة الألعاب الرياضية العربية إلى القيادة الرشيدة، حيث تعتبر ثنائية الذهب للمنتخب في بطولة الفرق هي الأولى في تاريخ مشاركات شطرنج الإمارات على المستوى العربي.

وكان منتخب الشطرنج المكون من سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، عثمان موسى وعمار السدراني، وبقيادة المدرب عزيز ميرت والإداري عبدالكريم آل علي، قد حقق ذهبية المركز الأول في منافسات الفرق للرجال بعد تصدر البطولة برصيد 13 نقطة مع ختام الجولة السابعة، واحتل المركز الثاني المنتخب السوري برصيد 11 نقطة، وجاء في المركز الثالث منتخب العراق برصيد تسع نقاط، فيما شهدت مسابقة الفرق للسيدات منافسة ساخنة حسمتها الجولة الأخيرة لصالح المنتخب الوطني المكون من خلود الزرعوني، روضة السركال، وافية المعمري، أحلام راشد، عنود عيسى، وبقيادة المدرب والتر أرانسيبيا، حيث نجح المنتخب في انتزاع ذهبية المركز الأول لفرق السيدات بنظام كسر التعادل بعد تحقيق 11 نقطة مع ختام الجولة السابعة، وحقق فريق الجزائر «أ» الميدالية الفضية برصيد ثماني نقاط واحتلت سورية المركز الثالث. وعلى صعيد الكرة الطائرة عوض منتخب السيدات خسارته أمام منتخب تونس 0–3 بتحقيق فوز مستحق على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 بعد مباراة بلغت قمة الندية والإثارة حسمها «أبيض طائرة السيدات» بعد شوط فاصل، مؤكداً تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما حل ثالثاً في ترتيب الدور التمهيدي بعد الجزائر وتونس بفوزين على منتخبي قطر 3–0، ثم الأردن 3-2.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني للمبارزة عن تأهل اللاعب عبدالله السلامي لدور الـ16 بعد تحقيق فوزين في سلاح السابر رجال، فيما تأهلت اللاعبة نورة البريكي لدور الثمانية بعد تحقيق الفوز في أربع مباريات في مسابقة الفلوريه، كما تأهلت اللاعبة الهيام البلوشي لدور الثمانية بعد تحقيق فوزين في منافسات سلاح الفلوريه.

كرة الطاولة

وأسفرت نتائج منافسات كرة الطاولة عن عدم تأهل المنتخب إلى دور الأربعة الذي يعتبر أصغر منتخب يشارك في المسابقة، حيث خسر المنتخب المكون من محمد محمود وعبدالله البلوشي ومحمد الحواي أمام تونس في منافسات الفرق بنتيجة 0-3 بعد أن وضعته القرعة بجانب أقوى المنتخبات المصنفة.

الشراع الحديث

وتقام اليوم منافسات الشراع الحديث في فئة «أوبتمست» للفرق، حيث يشارك المنتخب بأربعة أسماء واعدة وهم ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي، فيما يدخل منتخب رفع الأثقال على خط المنافسات في الألعاب العربية.

الدراجات

ويتطلع منتخب الدراجات الهوائية إلى إضافة إنجازات جديدة للإمارات بمشاركة عبدالله جاسم آل علي وزميله سيف معيوف الكعبي في سباق الفردي ضد الساعة للرجال لمسافة 29.8 كلم، إضافة إلى سباق الفردي للسيدات ضد الساعة لمسافة 15.5 كلم الذي تمثل الإمارات فيه مروة خوار.

مواجهة قوية

ويخوض منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة مواجهة قوية أمام نظيره السعودي وتنطلق في السابعة من مساء اليوم.

الحمادي: منتخب الكرة الطاولة الأصغر في البطولة

أكد إداري منتخب كرة الطاولة أحمد الحمادي، أن الهدف من المشاركة في دورة الألعاب العربية هو كسب الخبرة للاعبين الصغار عبر الاحتكاك بأقوى المنتخبات العربية المشاركة، حيث يعتبر المنتخب هو أصغر المنتخبات المشاركة كونه يضم لاعبين أصغرهم سناً في عمر الـ14 عاماً وهو اللاعب علي الحواي، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن فارق الخبرة إلا أنهم يتطلعون إلى التمثيل المشرف للإمارات خصوصاً أن بعض لاعبي المنتخب استطاعوا مجاراة لاعبين يفوقونهم سناً وخبرة من أقوى المنتخبات.

• 9 ميداليات رصيد الإمارات في الدورة العربية (ذهبيتان و7 برونزياتات).