ياسر سالم: بينتو لديه معرفة جيدة بالأبيض.. ويحفظ أسماء لاعبين

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم ياسر سالم، أن اللجنة الفنية في اتحاد الكرة رأت أن المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي تعاقد معه الاتحاد، أول من أمس، بعقد لثلاث سنوات يعد الأنسب لتدريب المنتخب لعوامل عدة، من بينها الإحصاءات والأرقام التي حققها مع المنتخبات والفرق التي دربها، وكذلك الخبرة التي يتميز بها، فضلاً عن أن تدريبه منتخب كوريا الجنوبية خلال محطته السابقة مدة أربع سنوات أكسبه معرفة كبيرة بالمنتخبات الآسيوية، وهذا يعد أمراً مهماً بالنسبة للمنتخب، مشدداً على أن الخبرة الكبيرة التي يتميز بها بينتو ستساعده في قيادته المنتخب، وأن فترة العقد حتى 2026 تعد جيدة بالنسبة له، لكي يبني شخصية للمنتخب، مؤكداً أهمية البدء في الإعداد لنهائيات كأس آسيا في الدوحة، وكذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل.

وقال ياسر سالم في تصريحات صحافية عقب تعاقد اتحاد الكرة رسمياً مع المدرب البرتغالي: «بينتو لديه بعض المعلومات الجيدة عن المنتخب، ويحفظ أسماء بعض اللاعبين، من خلال مشاهدته لبعض المباريات السابقة للمنتخب والفرق الإماراتية».

وأضاف: «بينتو لديه أفكاره وأسلوبه الخاص به في التدريب، ويسعى لكي تكون للمنتخب شخصية قوية وثابتة ومستقرة وواضحة، خصوصاً على صعيد مشاركة المنتخب المرتقبة في كأس آسيا في قطر، لاسيما أن المنتخب وصل في آخر نسختين في البطولة إلى دور الأربعة، كما أن المنتخب سيحرص في أي بطولة يخوضها للذهاب إلى أبعد نقطة فيها».

وأضاف «المنتخب يبدأ مرحلة جديدة مع المدرب باولو بينتو، وهو مدرب يملك خبرة كبيرة ولديه أفكاره وأسلوبه الخاص به في التدريب، وهو يؤمن بالعمل، ولديه مشروع واضح في قيادته الأبيض».

وشدد مدير المنتخب على أنه «يجب منح بينتو الفرصة والوقت الكافي في رسم شخصية المنتخب وعودة هويته».

وأضاف مدير المنتخب: «سيقوم بينتو بزيارات لبعض الأندية خلال معسكراتها الخارجية، لمتابعة الفرق وبعض المباريات الودية التي ستخوضها خلال فترات معسكرات الإعداد».

وتابع «هناك معسكر للمنتخب في النمسا خلال الفترة من 29 الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، وهو أول معسكر للمنتخب في عهد المدرب بينتو، وسيتوجه اللاعبون المختارون للمنتخب من معسكرات فرقهم الخارجية في أوروبا إلى معسكر المنتخب مباشرة، في حين أن الجهاز الفني والطبي والإداري سيتوج بدوره من دبي إلى المعسكر الخارجي في أوروبا، وهو معسكر تعريفي لمدة 10 أيام، إذ سيتعرف من خلاله المدرب بينتو إلى اللاعبين على أرض الواقع، ولا أتوقع أن يخوض خلاله المنتخب مباريات ودية، حيث سيركز خلال المدرب على مشاهدة اللاعبين، وخوض تمارين صباحية ومسائية، وهناك معسكر آخر خلال أيام فيفا خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 13 سبتمبر المقبلين، وينتظر أن يخوض المنتخب خلال مباراة دولية ودية يتوقع أن تكون أمام منتخب كوستاريكا».

برنامج إعداد المنتخب

■ 29-7 إلى 10-8 معسكر في النمسا.

■ 30-8 إلى 13-9 معسكر خارجي مع خوض مباريات ودية.

■ تجمع داخلي للمنتخب في أكتوبر المقبل خلال أيام «فيفا».

■ المنتخب سيخوض خلال نوفمبر المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.