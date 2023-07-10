بينتو: أسعى إلى تحقيق 5 أهداف مع المنتخب.. أبرزها التأهل لمونديال 2026

أعلن اتحاد كرة القدم أمس، تعاقده رسمياً مع البرتغالي باولو بينتو (54 عاماً) مدرباً للمنتخب الوطني الأول خلفاً للمدرب الأرجنتيني أروابارينا، فيما كشف بينتو عن تطلعه إلى تحقيق خمسة أهداف مع المنتخب أبرزها تأهل «الأبيض» لمونديال 2026.

وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر اتحاد الكرة في دبي، أمس، إن العقد مع المدرب بينتو يمتد لثلاث سنوات حتى 2026، لضمان نوع من الاستقرار مع المنتخب، خصوصاً أن المدرب بينتو سيقود «الأبيض» خلال نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، وسيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونغ كونغ وفلسطين، وكذلك قيادته للمنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف بن هزام أن التعاقد مع المدرب الجديد تم بناء على توصية اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، بعد استعراض العديد من السير الذاتية للمدرب بينتو ومدربين آخرين، وتوصلت اللجنة إلى أن بينتو يعد المدرب الأنسب لتولي مهمة تدريب المنتخب في هذه المرحلة. ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» لماذا لم يترك المجلس الحالي لاتحاد كرة القدم الذي ستنتهي مهمته قريباً، مسألة التعاقد مع المدرب الجديد لاتحاد الكرة القادم الذي سيتم انتخابه في سبتمبر المقبل، قال بن هزام: «اتحاد الكرة الحالي رأى أهمية استمرار العمل، خصوصاً أن المنتخب تنتظره استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة، في مقدمتها المشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر»، معتبراً أنه ليس معقولاً أن يكون المنتخب بدون مدرب لهذه الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بالمدرب بينتو في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن لديه طموحات كبيرة في المدرب الجديد بينتو.

من جانبه عبر المدرب البرتغالي بينتو، عن شكره لثقة اتحاد الكرة لتولي قيادة المنتخب الإماراتي، مشدداً على أنه يجب أن يكون واقعياً وأنه لن يعد بأي شيء لكن في الوقت ذاته، لديه العديد من الأهداف والطموحات التي يسعى إلى تحقيقها مع المنتخب أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، معتبراً أنه على الرغم من أن هذا الهدف ليس سهلاً، فإنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيقه، مشيراً إلى أنه يدرك أن الطريق طويلاً بهذا الخصوص لكنه يملك الرغبة في تقديم كل خبراته كمدرب لمنتخب الإمارات، وأن لديه فترة كافية لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها كأس آسيا.

وأضاف بينتو خلال المؤتمر الصحافي: «من ضمن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها قدر المستطاع أيضاً، البدء منذ الآن وعلى جناح السرعة في تجهيز المنتخب لكأس آسيا 2024، والعمل على المنافسة وتحقيق نتائج في هذه البطولة، وكذلك العمل على بناء هيكلية جديدة للمنتخب تمهد الطريق لفريق طموح، إلى جانب العمل على بناء منتخب قوي، إضافة إلى أهمية إسعاد الجمهور الإماراتي من خلال تحقيق النتائج الإيجابية، وهي الطريقة المثلى لإسعاده».

وشدد بينتو الذي كان تدريب منتخب كوريا الجنوبية محطته الأخيرة قبل تدريب منتخب الإمارات، على أنه لا يهمه عمر اللاعبين بقدر ما يهمه أداؤهم وجودتهم ومدى سلوكهم وانضباطهم، ورغبتهم في خدمة منتخب بلدهم، معتبراً أنه يجب عليهم في الجهاز الفني تحمل الضغوط، كونها جزءاً من كرة القدم.

وتطرق بينتو إلى خططه للمرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، مشيراً إلى أن لديه بعض المعلومات عن المنتخب وعن اللاعبين، مؤكداً أنه يجب عدم التطرق للحديث عن المدربين الذين سبقوه في تدريب المنتخب، وإنما التركيز على الحاضر والنظر للمستقبل ونسيان الماضي.

وأكد المدرب بينتو أنه سيبدأ مهمته رسمياً بقيادة المنتخب خلال معسكر خارجي في النمسا من الـ29 الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، بهدف التعرف على اللاعبين عن قرب.

وقال إنه سيكون موجوداً في كل الأوقات مع المنتخب وسيحرص على متابعة المباريات المختلفة، وكشف أنه سيقوم بزيارات لمعسكرات الأندية الخارجية للتعرف على اللاعبين تمهيداً لبدء العمل للمرحلة الجديدة.

الأهداف الـ 5

1- التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

2- البدء في تجهيز المنتخب لكأس آسيا 2024.

3- العمل على بناء هيكلة جديدة للمنتخب.

4- صناعة منتخب قوي وطموح.

5- إسعاد الجمهور من خلال تحقيق النتائج الإيجابية.

المدرب الجديد يعقد اجتماعاً مع الجهاز الإداري

أكد مدير منتخب الإمارات لكرة القدم ياسر سالم، ثقته الكبيرة بقدرة المدرب الجديد باولو بينتو على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق الأهداف المرجوّة، بعدما تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق أروابارينا، مشيراً إلى أن بينتو اجتمع مع الجهاز الإداري للمنتخب لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن المنتخب سيخوض معسكراً خارجياً في النمسا من الـ29 الجاري حتى الـ10 أغسطس المقبل بمشاركة 30 لاعباً، مشيراً إلى أن المعسكر سيكون تعريفياً بين المدرب الجديد وبين اللاعبين.

وقال ياسر سالم في تصريحات صحافية: «سيكون هناك معسكر آخر للمنتخب خلال الفترة من الـ30 أغسطس حتى الـ13 من سبتمبر المقبلين، ومعسكر ثالث من الـ17 من سبتمبر حتى الـ17 من أكتوبر المقبلين، في إطار الإعداد لنهائيات كأس آسيا في يناير المقبل، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026».

• 3 سنوات مدة عقد المدرب بينتو مع المنتخب الوطني إذ يستمر حتى 2026.

• 29 الجاري بداية مهمة بينتو، إذ سيقود المعسكر الخارجي الممتد حتى 10 أغسطس.