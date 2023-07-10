5 حقائق مثيرة عن بينتو المدرب الجديد للمنتخب الوطني

توصّل اتحاد كرة القدم إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي باولو بينتو ليتولى تدريب المنتخب الوطني.

وينص العقد الذي أعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس، على أن يمتد لثلاث سنوات حتى 2026.

وستكون مهمة المدرب البالغ 54 عاماً هي الثالثة في مسيرته مع المنتخبات الوطنية، إذ بدأها مع البرتغال من 2010 إلى 2014، كما عمل مدرباً لمنتخب كوريا الجنوبية أربعة أعوام أنهاها بالمشاركة في كأس العالم الأخيرة قطر 2022.

وهناك خمس حقائق عن المدرب البرتغالي أبرزها أن راتبه الحالي يبلغ 1.35 مليون دولار سنوياً، وهو وفقاً للراتب الذي كان يحصل عليه في تجربته الماضية مع منتخب كوريا الجنوبية، بينما يتميز بينتو بالانضباط والصرامة في تدريب اللاعبين ما يصل إلى حد العصبية في بعض الأوقات، حيث إنه المدرب الوحيد الذي حصل على بطاقتين حمراء وصفراء في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، إذ حصل على بطاقة صفراء في مباراة كوريا الجنوبية وأوروغواي، كما حصل على بطاقة حمراء في مباراة كوريا الجنوبية وغانا في دور المجموعات.

وفي المقابل يعد بينتو أصغر مدرب يتولى تدريب منتخب البرتغال في عمر 41 عاماً، عندما قاد «البحارة» من 2010 إلى 2014، حيث تأهل المنتخب تحت قيادته إلى نصف نهائي يورو 2012، وخسر أمام إسبانيا بركلات الترجيح، كما قاد الفريق للتأهل إلى مونديال 2014 بالتغلب على السويد في التصفيات، ولكنه فشل في قيادة البرتغال إلى الأدوار الإقصائية لتلك البطولة، على الرغم من فوزه على غانا والتعادل مع الولايات المتحدة، وخسر أمام ألمانيا ليودّع البطولة من دور المجموعات وتم استبداله بمواطنه فرناندو سانتوس.

ويعتمد مدرب كوريا الجنوبية السابق على طرق لعب مختلفة، أبرزها 4-3-3 و4-2-3-1 وفقاً للمنافس واللاعبين، حيث يلعب بخط دفاع مكوّن من أربعة لاعبين مع حصول المدافعين على حرية الركض إلى الأمام، وهو ما يناسب طريقة لعب المنتخب الوطني والأسماء الموجودة حالياً، خصوصاً في خط الهجوم.

أما على المستوى الشخصي فيمتاز المدرب البرتغالي بالاستقرار الأسري، إذ إنه متزوج من تيريزا بينتو منذ 1992 ولهما ابنتان (صوفيا 29 عاماً)، و(مارتا 26 عاماً).

ويمتلك بينتو تجارب تدريبية أخرى بارزة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني.

وحقق بينتو نجاحاً كبيراً في تجربته الماضية مع منتخب كوريا الجنوبية، إذ تولى تدريب «التايجوك» من أغسطس 2018 حتى ديسمبر 2022، حيث أعلن استقالته من منصبه عقب خسارة الفريق أمام البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2022.

وقاد بينتو منتخب كوريا الجنوبية في 57 مباراة فاز في 35 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في تسع مباريات فقط، منها اثنتان في كأس العالم الماضية، وعلى مستوى كأس آسيا قاد الفريق في نسخة 2019 في الإمارات وودّع البطولة من ربع النهائي أمام قطر.

الحقائق الـ5 عن بينتو:

1- يحصل على راتب سنوي بـ1.35 مليون دولار.

2- يركز على الانضباط والصرامة في التدريب.

3- أصغر مدرب يتولى تدريب منتخب البرتغال.

4- يعتمد على خطة لعب تناسب المنتخب الوطني.

5- منتخب الإمارات التجربة الثالثة له مع المنتخبات الوطنية.

• باولو بينتو استقال من تدريب منتخب كوريا الجنوبية عقب خسارته أمام البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.