الشطرنج يهدي الرياضة الإماراتية ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية

أهدى المنتخب الوطني للشطرنج، الرياضة الإماراتية، أول ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية المقامة حالياً بالجزائر بعد إحرازه المركز الأول في منافسات الفرق للرجال والسيدات لترتفع حصيلة الإمارات الى 9 ميداليات في النسخة 15 المقامة من 5 إلى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية، منهم 131 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 15 لعبة.

من جانبه أحرز المنتخب الوطني للدراجات الهوائية الميدالية البرونزية في مستهلّ مشاركته في دورة الألعاب العربية.

وحقق منتخب الرجال المكون من يوسف ميرزا وجابر المنصوري وعبدالله آل علي وسيف الكعبي، المركز الثالث في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم، الذي أقيم في مدينة تيبازة بالجزائر، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة، فيما توج المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1.17.59 ساعة، بينما أحرز الميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن قدره 1.20.08 ساعة.