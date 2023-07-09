شباب الأهلي يتوجه إلى صربيا استعداداً للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، أمس، متوجهة إلى صربيا، لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد. ويسعى حامل لقب الدوري للاستفادة من المعسكر الخارجي لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، قبل انطلاق الموسم المقبل، الذي سيكون حافلاً بالنسبة إلى «فرسان دبي» بخوض مسابقات كأس السوبر والدوري وكأس المحترفين وكأس رئيس الدولة، إلى جانب المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا. ويأمل المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، أن يستفيد من المعسكر في التعرف إلى اللاعبين بشكل أكبر، إذ سيخوض شباب الأهلي عدداً من التجارب الودية، قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الوحدات الأردني في 15 أغسطس، في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة النصر السعودي في الدور الثاني لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد إلى دور المجموعات.