انطلاقة قوية لـ «شطرنج الإمارات» في الفجيرة

انطلقت أول من أمس منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة.

وفي أبرز النتائج يتصدر منافسات تحت 18 سنة في البطولة المفتوحة لاعبا نادي الفجيرة للشطرنج محمد اليليلي وخليفة خالد بالمركزين الأول والثاني، بينما في فئة تحت 16 سنة يتصدر لاعب نادي أبوظبي حمدان إدريس، ولاعب نادي دبي حمد عيسى البلوشي، وتحت 14 سنة لاعب نادي أبوظبي حميدان الزعابي، ولاعب اتحاد كلباء سالم البلوشي، وفي فئة تحت 12 سنة يتصدر المنافسات لاعبا الفجيرة محمد يوسف آل علي وعامر اليليلي، وتحت 10 سنوات يتصدر لاعبا نادي الشارقة صقر عيسى وسلطان المهيري، وتحت ثماني سنوات يتصدر لاعب الفجيرة عبدالله المنصوري، ولاعب أبوظبي سيف غالب.

وفي بطولة الإناث تتصدر لاعبة أبوظبي للشطرنج لطيفة الدرمكي والشارقة للشطرنج عائشة المعيني فئة تحت 18 سنة، ولاعبة أبوظبي للشطرنج نورة الخوري ولاعبة دبي للشطرنج زينب خالد في فئة تحت 16 سنة،