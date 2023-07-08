دوري لـ «أساطيرالعالم» في دبي بمشاركة فيجو ورونالدينيو

تستضيف دبي خلال شهر نوفمبر المقبل منافسات «دوري الأساطير» الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويجمع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين السابقين، مثل: البرتغالي لويس فيجو، البرازيلي رونالدينيو، الويلزي ريان جيجز، الهولندي روبن فان بيرسي وغيرهم، كما يشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون لتدريب أحد الفرق المشاركة، إلى جانب السير كيني دالغليتش أيضاً.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث أمس في مؤتمر صحافي أقيم بمجمع دانوب الرياضي، وتحدث فيه ويس براون نجم مانشستر يونايتد السابق، وجون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق والمقيم في دبي حالياً، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومنظمو الحدث محمد وعادل ساجان.

وتم الكشف عن مشاركة ستة فرق في الدوري الذي يقام بنظام تنافسي وليس ترفيهياً، حيث يتنافس في الملعب 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، وتقام المباراة الافتتاحية ومباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في نادي النصر، وسيشارك في كل فريق لاعب إماراتي واحد من أساطير اللعبة.

وستحمل الفرق المشاركة أسماء مستوحاة من أندية عالمية، وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وليفربول.

وقال علي عمر: «إن دبي ترحب دائماً بالأفكار الجديدة والنجوم الكبار في عالم الرياضة، وأن وجود أساطير كرة القدم يجعل الشغف أكبر في هذا الدوري الذي يشكل إضافة مميزة في روزنامة الأحداث الرياضية الزاخرة في دبي والتي تتجاوز 450 فعالية سنوياً».

من جانبه كشف جون أوبي ميكيل، أنه اختار العيش في دبي، حيث يستمتع بممارسة مختلف أنواع الرياضة، ويلعب البادل والتنس الأرضي أيضاً إلى جانب كرة القدم، واعتبر أن دوري الأساطير يشكل فرصة لاستعادة الأجواء التنافسية ضد لاعبين مثل ويس براون الذين جمعتهما مباريات عديدة بقميصي تشيلسي ومانشستر يونايتد، وتمنى أن تشكل مباريات الدوري المقبل فرصة مميزة لتواجد هؤلاء النجوم وتقديم كرة قدم تستمتع بها الجماهير في دبي وحول العالم.

أما ويس براون، فأكد أن جميع الأساطير أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الدوري وتحمسوا للفكرة، وهو واحد منهم، وأكد أن العودة إلى أرضية الملعب دائماً ما تبث الحماس وتعيد لهم ذاكرة البحث عن الانتصارات، وكشف أنه سبق له خوض عدة معسكرات تدريبية مع مانشستر يونايتد في دبي، لكنها ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها مباريات تنافسية هنا.