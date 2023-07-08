مارتا تنضم لإدارة فريق السيدات للدراجات المحترف الأول في الدولة

أعلن فريق الإمارات القابضة ADQ، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، أن عضو الفريق والدراجة المحترفة مارتا باستيانيلي ستنضم إلى إدارة الفريق مديرة للاعبات وأول لاعبة محترفة تشغل هذا المنصب على مستوى رياضة ركوب الدراجات الهوائية. حيث قررت باستيانيلي في شهر يوليو الجاري اعتزال ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وهي في أوج نجوميتها، بعد مسيرة رياضية ومهنية حافلة امتدت لقرابة العقدين.

وبعد اختتام سباق «جيرو دي إيطاليا دون»، ستتولى باستيانيلي منصب مديرة الفريق.

وانضمت مارتا إلى فريق الإمارات القابضة ADQ في موسم 2022، وحققت سبعة انتصارات كبرى مع الفريق، حيث بدأت رحلتها الناجحة في شهر فبراير العام الماضي، عندما فازت بسباق «فيلتا سيفي فيميناز»، وتلته انتصارات مختلفة، كفوزها في المرحلة الرابعة من سباق «استيمانا فالينسيانا»، وسباق «أملوب فان هيت هاجيلاند» المرموق في بلجيكا. واستمرت سلسلة انتصارات مارتا لتفوز في مهرجان «إلسي جاكوبس»، ومرحلتين من جولة «بريتانجن» للسيدات. كما حصلت على المركز الثاني في الدورة الافتتاحية لسباق «تور دي فرانس» للسيدات.

وفي موسم 2023 الجاري؛ أضافت مارتا فوزين جديدين إلى سجلها الطويل، وواصلت سلسلة انتصاراتها بالفوز في سباق «لا سامين دي دامس» الشهير في بلجيكا.

كما أعلن عن فوزها في المرحلة الأولى من مهرجان «إلسي جاكوبس»، لتتأكد مكانتها وتميزها في مضمار الدراجات.

وقالت رئيسة الاستراتيجية في فريق الإمارات القابضة كاميلا جارسيا وفق بيان صادر من الفريق: «يسعدنا انضمام مارتا إلى فريقنا مديرة للاعبات فريق الإمارات القابضة ADQ. وستكون خبرة مارتا الطويلة، ورصيدها الكبير في رياضة ركوب الدراجات الهوائية إضافة قيمة ورائعة، سنرى نتائجها في المستقبل، حيث ستعزز من روح الفريق وتسهم في نجاحه. ونتطلع إلى العمل معها في إطار نهجنا الشامل للارتقاء بالفريق إلى آفاق جديدة».

وقالت مارتا باستيانيلي، «حظيت بدعم كبير من مختلف الفرق التي عملت معها، ومن عائلتي، منذ أن أصبحت أماً. وبدعمهم، ارتقيت إلى آفاق جديدة. فقد حققت 42 من 44 انتصاراً في مسيرتي المهنية بعد عودتي من إجازة الأمومة. إن وجود أسرة داعمة ترعى ابنتي أثناء مشاركتي في السباقات المختلفة حول العالم كان دافعاً كبيراً للنجاح، وأتاح لي متابعة طموحاتي الرياضية والاهتمام بموهبتي، فبعد الأمومة اختلف نهجي وأسلوبي للأفضل في السباقات وفي رياضة ركوب الدراجات بشكل عام، وتمكنت من تحقيق نجاح كبير، لاسيما مع فريق الإمارات القابضة ADQ.»