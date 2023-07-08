طالب من أوزبكستان يفوز بلقب بطولة الجامعة القاسمية للشطرنج

فاز الطالب عبدالبصير إبراهيموف من أوزبكستان بلقب بطولة الجامعة القاسمية الصيفية للشطرنج 2023، التي نظمتها ضمن خطة قسم الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلبة وبهدف تشكيل منتخب الجامعة.

وجاءت نتائج البطولة بفوز الطالب عبدالبصير إبراهيموف من أوزبكستان ومقيد بكلية الاقتصاد والإدارة بالمركز الأول، يليه الطالب بيبرس عبدالصمد من كازاخستان ومقيد بكلية الاقتصاد والإدارة، ثم الطالب عبدالسلام قاينزار من كازاخستان ومقيد بكلية الاقتصاد والإدارة ثالثاً.

وقال بيان من الجامعة إن عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية تحرص على نشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي، وإبراز المستوى المهاري للطلاب ، لتحقيق الغايات التي تنشدها من اهتمام برياضة الشطرنج وتأهيل مجموعة من الطلبة لتمثيل الجامعة في كل المشاركات.