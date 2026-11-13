باحثون: توثيق الروايات الشفهية يحفظ ذاكرة الأجيال

أكد باحثون أهمية توثيق الروايات الشفهية وحماية المباني والمقتنيات التاريخية، باعتبارها مصادر أساسية لحفظ الذاكرة الثقافية والاجتماعية، ونقْل تفاصيل الحياة وتحولاتها إلى الأجيال الجديدة، محذرين من ضياع شهادات كبار السن مع مرور الزمن.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التراث الثقافي: من السرد الشفهي إلى عالم المتاحف»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة المؤرخ الإماراتي الدكتور حمد بن صراي، والباحثين العُمانيين معطي بن سالم المعطي والدكتور علي بن حمود المحروقي، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري.

واستعرض بن صراي تجربته في توثيق روايات نحو 800 شخص، مشيراً إلى إشراك طلبة جامعة الإمارات في جمع التاريخ الشفهي وإجراء المقابلات، ومؤكداً ضرورة اعتماد منهجية علمية تحفظ الروايات وسياقاتها.

من جانبه، تناول المعطي تجربة سلطنة عُمان في تحويل البيوت التاريخية إلى متاحف خاصة، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي واستدامة التراث وحمايته.

وكشف المحروقي أن نحو 90% من كبار السن الذين قابلهم خلال أبحاثه قد رحلوا، مشدداً على أهمية تسجيل شهاداتهم قبل فقدانها، والاستفادة منها في ترميم المباني التاريخية وفهم تاريخها ووظائفها الاجتماعية. وأكد المشاركون أن صون التراث مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها جهود الباحثين والمؤسسات والأفراد.