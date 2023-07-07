اختيارالحكم محمد صالح لـ «مونديال» سلة الكراسي المتحركة للسيدات

اختار الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة الحكم الإماراتي محمد صالح للانضمام إلى الطواقم التحكيمية التي تدير بطولة العالم للسيدات (تحت 25 عاماً)، التي تستضيفها تايلاند خلال الفترة من الرابع إلى الـ10 من أكتوبر المقبل.

وتأتي الثقة الجديدة للاتحاد الدولي بعد مسيرة مميزة لمحمد صالح، التي استهلت مع الأسوياء في عام 2000 كأصغر حكم ضمن الطواقم الإماراتية بالدولة، قبل قبول التحدي والانخراط تدريجياً في إدارة مباريات كرة السلة للكراسي المتحركة، في خطوة مهدت الطريق أمامه في 2015 ليصبح أول حكم إماراتي ينال الشارة الدولية على صعيد منافسات سلة الكراسي المتحركة.

وقال محمد صالح لـ«الإمارات اليوم»، إن «الخبرات المتراكمة على صعيد إدارة مباريات سلة الكراسي المتحركة، كانت وراء منحي الثقة من الاتحاد الدولي، لأكون ضمن الطواقم التي تدير مباريات كأس العالم للسيدات (تحت 25 عاماً) في نسختها المقبلة في تايلاند».

وأوضح «ريادة الإمارات ودعمها الدائم لأبنائها في شتى المجالات، أسس في 2015 لأصبح أول حكم إماراتي ينال الشارة الدولية في إدارة مباريات سلة الكراسي المتحركة، قبل أن أتلقى في 2017 دعوة رسمية من الاتحاد الآسيوي لإدارة مباريات التصفيات الآسيوية في الصين، وأصبح أول خليجي ينال هذه الفرصة».

مضيفاً: «الخبرات المتراكمة، سواء في مسيرتي مع رياضة الأسوياء، ومنها شغلي الموسم الماضي منصب مشرف كرة السلة في نادي الشارقة، أو مع رياضة أصحاب الهمم وسلة الكراسي المتحركة، منحتني الفرصة لتمثيل الصافرة الإماراتية في دورات غرب آسيا والخليج، والتدرج نحو البطولات القارية، في خبرات قادتني الشهر الماضي لشغل منصب الحكم المحايد، وعضو اللجنة الفنية في بطولة كأس العالم للرجال والسيدات التي استضافتها دبي، قبل التوجه حالياً إلى الجزائر لإدارة مباريات سلة الكراسي المتحركة في دورة الألعاب العربية».

واختتم: «أتطلع لـ(مونديال) تايلاند للسيدات بطموح التمثيل المشرّف لحكم كرة السلة الإماراتي والعربي، في هذا المحفل الكبير الذي يضم نخبة المنتخبات على الساحة العالمية».