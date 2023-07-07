بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تنطلق اليوم بالفجيرة

تنطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والإناث في فندق نوفوتيل، التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وبمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة بكل الأعمار، وستلعب البطولة بنظام الشطرنج الكلاسيكي، وحسب النظام السويسري من سبع أو تسع جولات، حسب عدد المشاركين في كل فئة عمرية.

ورحّب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، بضيوف الفجيرة، متمنياً للاعبين واللاعبات التوفيق والنجاح بتحقيق طموحاتهم، ومقدماً الشكر لاتحاد الإمارات للشطرنج للثقة بتكليف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بتنظيم البطولة واستضافتها وفقاً للتعاون المشترك بين الأندية والاتحاد.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد عبدالله الزعابي، أن لجان النادي ستبذل قصارى جهودها لتأمين أفضل العناصر لنجاح البطولة، لما يتمتعون به من خبرة تنظيمية معروفة ولدتها الاستضافات المحلية والدولية الناجحة، وآخرها استضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، كاشفاً عن أنه سيكون هناك نقل مباشر للجولات على أهم مواقع الشطرنج العالمية اعتباراً من الجولة الثالثة وحتى الجولة التاسعة والأخيرة.