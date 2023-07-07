«دولي الكاراتيه» يجدد الثقة بالإماراتي محمد عباس

جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه ثقته، للمرة الثالثة على التوالي، بالمدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، الخبير محمد عباس، لشغل منصب عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، وذلك منذ شغل المنصب للمرة الأولى في عام 2014.

ويشغل عباس مناصب عدة، إذ يتولى بجانب مهامه كمدير تنفيذي منصب رئيس اللجنة الفنية في الاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، ومنح الثقة من قبل الاتحاد الدولي لعضوية اللجنة الفنية كأول خليجي يتم اختياره باللجنة، كما كلف أخيراً من قبل الاتحاد الدولي لتولي مهام المفوض الفني للكاراتيه في دورة الألعاب العالمية (World Combat Games) التي تستضيفها السعودية في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل. وقال محمد عباس في تصريحات صحافية: «تجديد الثقة للمرة الثالثة يأتي تأكيداً على الكفاءة التي يمتع بها أبناء الدولة، وريادتهم في شتى المحافل الدولية».

واختتم: «تضافر الجهود لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي الكاراتيه الإماراتي، والوقوف داعمين دائمين خلف المقترحات والمبادرات الإيجابية التي أقدمها، كان له الأثر البالغ والصدى الواسع في الاتحاد الدولي للعبة، وأسهم منذ شغلي منصب عضو اللجنة الفنية في بناء الثقة المتبادلة التي تصب في صالح زيادة انتشار وتطوير اللعبة».