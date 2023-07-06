شرودر: انطباعي رائع عن لاعبي العين بعد أول حصتين تدريبيتين

أكد مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر، أن انطباعه رائع عن لاعبي الفريق، بعد أول حصتين تدريبيتين أشرف عليها ضمن التحضيرات المقامة حالياً في الملعب الفرعي باستاد خليفة بن زايد استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، وينافس فيه الفريق على ثلاث جبهات محلية، متمثلة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس الرابطة، فيما يعود للمشاركة في بطولته المحببة دوري أبطال آسيا بعد فترة من الغياب.

وأعرب شرودر في تصريحات صحافية عن سعادته البالغة بلقاء اللاعبين، وبداية مهمة قيادة الفريق من خلال الحصص التدريبية، مشيراً إلى أن الأمور تمضي بالصورة المطلوبة، وأن الجميع رغم علمهم بطبيعة الطقس الحار في الوقت الحالي من العام، إلا أن لاعبي الفريق أظهروا أنهم يمتلكون عقلية جيدة، وأنهم يفضلون الأسلوب التدريبي المتبع حالياً.

وكان «الزعيم» قد خاض حصتين تدريبيتين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والأجانب، وتحت قيادة المدرب شرودر وطاقمه المعاون، وركزت التدريبات على رفع معدل اللياقة وملامسة الكرة من خلال أداء جمل تكتيكية على مجموعات، فيما تم منح اللاعبين راحة أمس.

وأوضح المدرب الهولندي أن الفريق سيعود للتدريبات مساء اليوم، على أن تتوجه البعثة غداً على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أنه عقب الوصول مباشرة سيؤدي الفريق حصة تدريبية قبل تدشين البرنامج الإعدادي.

وعبّر ألفريد شرودر عن تشوقه للالتقاء بجماهير الفريق، وقال: «أدرك جيداً أن الجماهير سعداء بعودة الفريق للحصص التدريبية، كما أننا نتطلع إلى رؤيتهم قربياً جداً من على المدرجات في أول مباراة رسمية للفريق، ونأمل جميعاً من جانبنا كجهاز فني ولاعبين رؤية جماهير العين في المدرجات أيضاً».