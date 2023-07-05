حلبة «مرسى ياس» تحتفظ بمسك ختام موسم سباقات «الفورمولا1» في 2024

أعلنت بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، عن روزنامة البطولة للموسم المقبل 2024، المكونة من 24 سباقاً، تستهل الأولى منها، في الثاني من مارس المقبل بسباق جائزة البحرين، ويسدل الستار عنها في الثامن من ديسمبر من العام القادم، في الجولة الختامية، التي احتفظت بها حلبة «مرسى ياس» من خلال «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» في أبوظبي، للموسم العاشر على التوالي.

وتشهد روزنامة الموسم المقبل، إقامة خمسة جولات آسيوية متتالية، إذ تتبع جولة البحرين، بإقامة سباق حلبة مدينة جدة في السعودية والجولة الثانية للبطولة المقامة على مدار يومي 7 وحتى 9 من مارس المقبل، متبوعةً في الفترة من 22 وحتى 24 من الشهر ذاته، بإقامة الجولة الثالثة على حلبة «ألبرت بارك» الاسترالية، ومن ثم التوجه إلى حلبة «سوزوكا» اليابانية لإقامة الجولة الرابعة المقرر لها بين الفترة من 5 وحتى 7 من أبريل 2024، قبل أن تحتضن حلبة «شنغهاي» الصينية الجولة الخامسة في الفترة الممتدة بين 19 و21 أبريل.