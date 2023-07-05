«نور» و«الرشا» و«مشرف» أبطال مهرجان منصور بن زايد في فرنسا

توجت المهرة «نور الموري»، والمهرة «الرشا»، والجواد «مشرف» أبطالاً لسباقات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم أول من أمس، في مضمار ضاحية لاتست دو بوش الفرنسي بمشاركة 25 خيلاً عربية أصيلة تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 88 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وتنافست نخبة من المهرات والأفراس العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في السباق الثالث لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيس لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (جائزة كريتريوم للفئة الأولى) البالغة جائزته 50 ألف يورو.

وفرضت المهرة القوية «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، إيقاعها على السباق في آخر 200 متر، لتتفوق بفارق 2.5 طول على المرشحة الأولى الفرس «ليدي برنسيس». وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «أزادي»، زمناً قدره 2:08:56 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «سحاب».

وذهب لقب السباق الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (جائزة بنجالي دالبريه) البالغة جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، إلى المهرة الواعدة «الرشا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ماكسيم جيون، وسجلت البطلة 1:37:18 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثاني المهرة «منارة»، وفي المركز الثالث الجواد «ترنك مونكي».

واجتذب السباق الثالث لمسافة 1900 متر سبعة خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (جائزة كوب دو سود كويست دو بور - سانج للفئة الثالثة) البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وأكد المرشح الأول «مشرف» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جيم كرولي حسن ترشيحه بفوز مستحق على نخبة من الخيول، متفوقاً بفارق 1.5 طول على الجواد «ادالبار»، مسجلاً 2:07:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً المهر «زامر ايتي».

• 88 ألف يورو إجمالي الجوائز المالية للسباق في مضمار ضاحية لاتست دو بوش الفرنسي.