البرازيلي غوستافو رابع «أجانب النصر» استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي النصر التعاقد مع المدافع البرازيلي غوستافو أليكس (25 عاماً) قادماً من نادي الشارقة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليصبح غوستافو سادس صفقات «العميد» المعلنة، ورابع لاعب أجنبي يتم التعاقد معه لموسم 2023-2024، بعد البرتغالي يوري ميديروس، والكولومبي كيفين أغوديلو، والكونغولي سيدريك باكامبو.

واستهل غوستافو مشواره الكروي مع نادي إيتوانو البرازيلي قبل الانتقال إلى نادي فلامينغو في 2019، ليحط الرحال في الدوري الإماراتي عام 2020 بالتوقيع لنادي الشارقة الذي خاض بقميصه 56 مباراة في مختلف المسابقات، 18 منها في دوري المحترفين.

وتضم مسيرة البرازيلي غوستافو التتويج مع «فلامنغو» بكأس السوبر البرازيلي، و«ريكوبا سود أمريكانا» في 2020، كما حصد مع الشارقة الكأس مرتين، وكأس رابطة المحترفين مرة واحدة، بجانب تتويجه بكأس السوبر الإماراتي في مناسبة واحدة، ويعد من المدافعين المميزين على مستوى الدوري الإماراتي.

ويدخل النصر الموسم الجديد بتغييرات عدة، شملت الجهاز الفني بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي غوران توميتش، والتعاقد مع المدرب الصربي غوران خلفاً له، كما تخلى «العميد» عن الثلاثي الأجنبي ريان مينديز، وببنيل ملابا، وتوري.

وسجل النصر حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية على صعيد المحترفين الأجانب، بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني الذي سبق له خوض تجارب احترافية مع أندية سوشو الفرنسي وبورصاسبور التركي وفياريال الإسباني وبكين غوان الصيني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.

كما تعاقد مع البرتغالي يوري ميدبيروس، لاعب سبورتينغ براغا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بدلاً عن لاعبه السابق ريان مينديز، ولعب يوري الظهير الأيمن مع أندية «سبورتينغ لشبونة» و«أوركا» و«موريرنسي» و«يوافيستا» في الدوري البرتغالي، وجنوى الإيطالي، وفارسوفيا البولندي، ونورنبيرغ الألماني.

كما ضم النصر اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين بعد أن لعب لأندية جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وأبقى النصر على خدمات لاعبين من الموسم الماضي هما المغربي عادل تاعرابت والصربي سمير ميميفيتش.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين أبرم النصر أخيراً صفقة حارس المرمى مصفوت محمد جمعة، ومحمد جمال اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة، ويوسف العامري القادم من خورفكان في صفقة انتقال حر، كما جددت إدارة النادي عقود خمسة لاعبين، هم: حارس المرمى عبدالله التميمي، وحمدان الكمالي، وعبدالعزيز صنقور، وخالد جلال، والإيفواري عبدالله توري، إضافة إلى استمرار الثنائي الذي انضم في فترة الانتقالات الشتوية سعود عبدالرزاق القادم من شباب الأهلي بعقد لموسمين ومحمد برغش القادم من الوحدة.