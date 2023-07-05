حماد: لاعبو العين التزموا بالحضور وفق الجدول الزمني

أعرب عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، عن سعادته بحرص جميع لاعبي الفريق على تسجيل حضورهم وفقاً للجدول المعتمد بعد أن تم توزيعهم من قبل الجهاز الفني على ثلاث مجموعات لإجراء الفحوص الطبية والبرامج التدريبية على حد سواء، قبل المغادرة إلى معسكر إسبانيا.

وقال حماد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة (الزعيم) محترفون بمعنى الكلمة، ويدركون جيداً أهمية هذه المرحلة المعنية بمضاعفة الجهود والالتزام والانضباط والعمل المتواصل، وإظهار الرغبة القوية في تحقيق النتائج الإيجابية حتى يتسنى للفريق حصد ثمار تلك الجهود مع نهاية الموسم».

وكان «الزعيم» قد دشن فترة الإعداد وخاض حصة تدريبية مساء أول من أمس على الملاعب الفرعية لاستاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والأجانب تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر وطاقمه المعاون، واشتمل المران على رفع معدل اللياقة وملامسة الكرة من خلال أداء جمل تكتيكية على مجموعات.

وقد شهد المران تواجد اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال الأيام الماضية على رأسهم المحترف الدولي الباراغوياني أليخاندرو روميرو كاكو والمدافع الدولي خالد العطاس، كما ظهر في الحصة التدريبية كذلك المهاجم سلطان الشامسي بعد نهاية إعارته من النصر، والمدافع محمد أحمد الذي أثيرت في وقت سابق شائعات برحيله عن الفريق.

ويستمر التجمع الداخلي حتى يوم الجمعة المقبل على أن يغادر الفريق بعدها على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى 29 من الشهر نفسه.