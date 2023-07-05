الشارقة يدشن تحضيراته للموسم الجديد بـ «الفحوص الطبية»

دشن نادي الشارقة، أول من أمس، المرحلة الأولى لبرنامج إعداده للموسم الكروي الجديد 2023-2024، من خلال إجراء الفحوص الطبية للاعبين، التي تنتهي اليوم، ليبدأ الفريق بعدها مرحلة جديدة في الإعداد للموسم الجديد بطموحات وآمال جديدة، في حين أدى الفريق الحصة التدريبية الأولى له منذ انتهاء مشاركاته في الموسم الكروي المنصرم، الذي حل خلاله في المركز السابع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 43 نقطة، علماً أن نادي الشارقة كان قد جدد عقد مدربه الروماني كوزمين لموسمين، في إطار حرص إدارة النادي على مواصلة النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، التي شهدت الفوز بأربعة ألقاب، منها الفوز بكأس رئيس الدولة (مرتين)، وكأس السوبر الإماراتي، بجانب كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي».

وقال النادي على صفحته الرسمية عبر «توتير»: «فريقنا يدشن مرحلة الفحوص الطبية في مستشفى الجامعة بالشارقة (الشريك الطبي للنادي)، وبإشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي».

ويستهل فريق الشارقة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المقبل بلقاء فريق اتحاد كلباء على ملعب الأخير.

وجدد الشارقة عقود ستة لاعبين، هم: خالد باوزير لثلاثة مواسم، وسالم صالح لموسمين، وعبدالعزيز الكعبي لموسمين، وسعيد الكعبي لموسمين، وحارس المرمى مايد محسن لموسم واحد، وحمد فهد لثلاثة مواسم.

في حين تعاقد النادي كذلك مع المهاجم التونسي فراس بالعربي (27 عاماً) قادما من نادي عجمان بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ووصف الشارقة هذه الخطوات بإنها في إطار المحافظة على استقرار الفريق ودعم منظومته الفنية.

وينتظر أن تنتهز إدارة النادي فترة الانتقالات الصيفية، التي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، في دعم الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين المحليين والأجانب، في إطار مساعي شركة كرة القدم لخلق فريق قوي ينافس على كل البطولات، وحتى يوجد الفريق بشكل قوي في دوري أبطال آسيا الذي يظهر خلاله أمام فريق باشوندارا كينغز البنغلاديشي، ضمن الدور التمهيدي، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة فريق تراكتور الإيراني يوم 22 من الشهر ذاته.