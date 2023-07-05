بني ياس يواصل الفحوص الطبية قبل السفر إلى المجر

واصل لاعبو فريق بني ياس إجراء الفحوص الطبية الموسمية، التي شملت: فحص السرعة وفحص التوافق والتوازن وقياس نسبة الدهون والحد الأقصى المستهلك للأوكسجين والتحمّل، وذلك في إطار الوقوف على صحة اللاعبين قبل انطلاقة التجمع الداخلي، الذي يستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في المجر تحضيراً للموسم الكروي الجديد.

وسيبدأ الفريق اليوم التدريبات البدنية التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل موعد السفر إلى معسكر المجر، والذي يمتد لنحو ثلاثة أسابيع، ويخوض خلاله الفريق من خمس إلى ست مباريات ودية.