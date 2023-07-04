«بهوان» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

شهدت المحطة البولندية الخامسة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثلاثين، انتصاراً إماراتياً مميزاً في الديربي الأوروبي العربي الذي أقيمت منافساته في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو أول من أمس، إذ فاز المهر «بهوان» بالمركز الأول وسط حضور جماهيري كبير بلغ 15 ألف متفرج.

ونجح المهر «بهوان» للمالك الإماراتي منصور علي الشامسي في مواصلة عروضه القوية في السباقات البولندية، وتمكن البطل المولود في عام 2019 والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية × ميور بنت مارد الصحراء» تحت إشراف المدربة كوني فرايسل، وقيادة الفارس كامل جريزبوسكي من تسجيل فوزه الثالث على التوالي من أصل ثلاث مشاركات في مسيرته، واقتنص الكأس التي أقيمت لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد» المخصصة للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع مسافة السباق بزمن قدره 2:12:51 دقيقة، فيما حل في المرتبة الثانية ستورم «تي إتش ريتشي × شاريما بنت دورمان» للمالك كولك فان ميرفيلد، وإشراف المدربة كوني فرايسل وقيادة الفارس إس فاسيوتوف، فيما جاء في المرتبة الثالثة «أوشن الموري» (المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني) لإسطبلات «واو» بإشراف المدرب ماسيج كاكبرزيك وقيادة الفارس مارتن سرنيك.