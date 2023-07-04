«خطر» و«أغيداري» بطلا «الوثبة» في فرنسا

توج «خطر» و«أغيداري» بطلين لكأسي الوثبة ستاليونز اللذين أقيما أول من أمس في مضمار ضاحية بومبادور الفرنسي، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 24 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوق «خطر دو فورجيه» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، في السباق الأول لمسافة 1600 متر، وفاز بفارق طولين على المهرة «المادورا» لايريك ديلوفا، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 12 طولاً على الثانية المهرة «إيرا» لاكيور دي سيرا.

وفي السباق الثاني لمسافة 1200 متر خطف النجومية «أغيداري» للمالك ديديه كلوس، بإشراف سي كورتادي، وقيادة مايكل فورست، الذي تفوق بفارق طولين على «كيوما دو بوزلس»، فيما جاء ثالثاً المهر «راشدان» لياس لإدارة سباقات الخيل.