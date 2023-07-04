اتحاد الكرة يكشف تفاصيل «الانتقالات الصيفية»

انطلقت أمس، في اتحاد كرة القدم فترة الانتقالات الأولى «الفترة الصيفية» للاعبين المحليين والأجانب للموسم الكروي 2023-2024.

وكشف اتحاد الكرة خلال تغريدة على صفحته الرسمية على «توتير» عن التفاصيل الخاصة بمواعيد هذه الانتقالات، إذ تشمل هذه الفترة التي بدأت أمس وتنتهي في 21 سبتمبر المقبل كلاً من دوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة ودوري أدنوك للمحترفين تحت 21 سنة ودوري الشباب تحت 21 سنة ودوري الشباب حتى 19 سنة، في حين أنه ستبدأ فترة الانتقالات بالنسبة للمراحل السنية اعتباراً من 28 الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل، وستبدأ فترة الانتقالات بالنسبة لمدارس كرة القدم في الثاني من نوفمبر حتى الرابع من أبريل المقبلين.