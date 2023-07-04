ثنائي صنداونز على رادار الوحدة

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الجديد لفريق الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب من إدارة النادي التعاقد مع ثنائي فريق صنداونز الجنوب إفريقي، الأوروغوياني جاستون سيرينو، والناميبي بيتر شالوليلي.

ويبحث «العنابي» عن إكمال ملف التعاقدات، خصوصاً في ظل اقتراب انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال نهاية الشهر الجاري. وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع الدولي الإيراني أحمد نور الله وهو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي التحق بصفوف الفريقين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.