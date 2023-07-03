نادي الشارقة يجدد عقدي مايد محسن وحمد فهد

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" عن تجديد عقد حارس المرمى مايد محسن لموسم واحد وكذلك تجديد عقد اللاعب حمد فهد لثلاثة مواسم حتى العام 2026 وذلك في إطار المحافظة على المواهب الواعدة ودعم المنظومة الفنية للفريق، علما أن النادي قد عقد جدد من أخيرا عقود اللاعبين خالد باوزير وعبد العزيز الكعبي وسعيد الكعبي.

يذكر أن نادي الشارقة كان قد عزز أخيرا صفوفه بالتعاقد مع المحترف التونسي فراس بالعربي قادما من نادي عجمان في إطار خطة النادي لدعم الفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل.