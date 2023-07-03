3 سباقات في كأس مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية بفرنسا اليوم

يشهد مضمار ضاحية «لاتست دو بوش» الفرنسي، اليوم، ثلاثة سباقات في كأس مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 25 خيلاً، تتنافس على إجمالي الجوائز المالية البالغة 88 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 للمهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان بدعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم.

وتتنافس نخبة من المهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في السباق الثالث لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيس على كأس مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «كريتريوم» للفئة الأولى، وجائزته 50 ألف يورو.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة القوية بين المهرة «إيلاف»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس أنطوني كراستوس، والمهرة «ليدي برنسيس» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيم كرولي.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «بنجالي دالبريه»، وجائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويشارك في السباق تسع أمهار ومهرات، أبرزها المهرة «رويدا» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«منارة» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

وتشارك في السباق الثالث لمسافة 1900 متر سبعة خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «كوب دو سود كويست دو بور - سانج» للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو.

ومن أبرز المرشحين للفوز الجواد «صمله» للشيخة ريم بنت محمد آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماكسيم جيون، و«زامر ايتي» للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كرستوس.