الانتقالات الصيفية تنطلق اليوم.. 5 خطوات لإجراء القيد والتسجيل

تنطلق اليوم بمقر اتحاد كرة القدم فترة الانتقالات الأولى للاعبين المحليين والأجانب (الانتقالات الصيفية) التي تستمر حتى الـ21 من سبتمبر المقبل، في حين تبدأ فترة الانتقالات الثانية (الشتوية) من الـ22 يناير حتى الـ23 من فبراير المقبل.

وأكمل اتحاد الكرة ممثلاً في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ترتيباته لبدء انطلاقة الانتقالات الصيفية للاعبين والعمل على إنجاحها من خلال القيام بتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية القيد والتسجيل بالنسبة للأندية، خصوصاً أن كل عمليات القيد والتسجيل تتم عبر النظام الإلكتروني الخاص باتحاد الكرة.

وترصد «الإمارات اليوم» خطوات حدّدها اتحاد الكرة لإجراء عمليات قيد وتسجيل اللاعبين، وتتضمن الإجراءات المطلوبة لقيد أي لاعب وفقاً لنموذج طلب قيد لاعب في قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة، استمارة تسجيل اللاعب وصورة من هويته سارية المفعول، وصورة شخصية ونسخة من عقد اللاعب مع النادي المعني، وشهادة لياقة طبية معتمدة، على أن يقوم النظام الإلكتروني الخاص بقيد وتسجيل اللاعبين بإدخال بيانات اللاعبين إلكترونياً للتأكد من صحتها، وذلك لإتمام عملية القيد والتسجيل.

وكثفت الأندية المختلفة خلال الفترة الماضية تحركاتها ونشاطها من أجل الاستعداد لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية للاعبين، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، وأمام الأندية فرصة كافية لإمكانية إحداث تغييرات في صفوفها في حال كانت لديها الرغبة في ذلك، من أجل خوض الموسم المقبل وهي أكثر جاهزية من الجوانب كافة، خصوصاً على صعيد وجود عناصر مميزة من اللاعبين في صفوفها.

وتعاقد نادي شباب الأهلي الحائز درع الدوري الإماراتي الموسم المنصرم، مع سلطان الزعابي قادماً من نادي اتحاد كلباء، في حين جدد النادي عقود اللاعبين الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا ووليد عباس وطارق أحمد، فيما ضم نادي الشارقة إلى صفوفه المحترف التونسي فراس بالعربي قادماً من نادي عجمان، وجدد النادي عقود عدد من لاعبيه، من بينهم خالد باوزير وسعيد الكعبي وعبدالعزيز الكعبي، فيما تعاقد نادي العين مع اللاعب الباراغواياني أليخاندرو روميرو (كاكو) قادماً من التعاون السعودي، بينما كان النادي قد جدد في وقت سابق، عقد المهاجم التوغولي لابا كودجو هداف الدوري الإماراتي الموسم الماضي، وجدد نادي الجزيرة كذلك عقد اللاعب عبدالله رمضان حتى 2028.

وتعاقد نادي النصر مع اللاعبين البرتغالي يوري ميدييروس، والكولومبي كيفن اوغوديلو، والكونغولي سيدريك باكامبو، وأبقى في صفوفه المغربي عادل تاعرابت والبوسني سيمير ميميشيفتتش، فيما عزز نادي الوصل صفوفه بمهاجم منتخب سلوفينيا أندريس فومبيرغر، إلى جانب اللاعب الكولومبي دانيال بيدرو.

وعلى صعيد نادي الوحدة الذي احتل المركز الثالث في دوري الموسم الماضي، فقد ضم اللاعب الدولي الإيراني أحمد نور الله، إلى جانب اللاعبين عبدالله كاظم وخالد بطي، وعبدالعزيز البلوشي، وتعاقد نادي عجمان مع المحترف التونسي هيكل الشيخاوي.

وضم نادي البطائح اللاعب الكاميروني بيتروس بومال، في حين ضم نادي الإمارات اللاعب الكاميروني فرانك كوم.

الخطوات الخمس المطلوبة لقيد وتسجيل اللاعبين

1- استمارة تسجيل اللاعب.

2- صورة من هوية اللاعب سارية المفعول.

3- صورة شخصية للاعب.

4- نسخة من عقد اللاعب مع النادي.

5- شهادة لياقة طبية معتمدة للاعب.