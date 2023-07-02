الوحدة يخوض مرانه الأول في معسكر صربيا اليوم

يجري فريق الوحدة مرانه الأول، صباح اليوم ضمن معسكره الخارجي، الذي يقيمه في صربياً استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي ينافس فيه الفريق على جبهات محلية عدة، متمثلة في: دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي، إلى جانب تمثيله للدولة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال نهاية الشهر الجاري.

وغادرت بعثة «العنابي»، أمس، متوجهة إلى صربيا، وشهدت قائمة اللاعبين المغادرة قائد الفريق إسماعيل مطر، ما يؤكد أن اللاعب لايزال مستمراً مع الفريق مع بلوغه لعامه الـ40، وينفي الشائعات التي أثيرت في وقت سابق عن نيته الاعتزال.

ووفقاً لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، فإن الفريق سيخوض مباراتين وديتين في صربيا، الأولى لقاء نادي ديتشيتش المونتينيغري يوم السبت المقبل، ويواجه في الودية الثانية نادي نوفي بازار الصربي يوم 15 الجاري، وستعود البعثة إلى الدولة يوم 17 يوليو.

وكان النادي قد أعلن، صباح أمس، عن التعاقد مع أربعة لاعبين دفعة واحدة، يتقدمهم الدولي الإيراني أحمد نور الله قادماً من شباب الأهلي، وخالد بطي من الظفرة، وعبدالله كاظم من البطائح، وعبدالعزيز البلوشي من شباب الأهلي، بينما كان قد جدد في وقت سابق عقد لاعبه سهيل المنصوري.

وجاء التعاقد مع هؤلاء اللاعبين بعد أن صرفت إدارة «العنابي» النظر عن تجديد عقد الهداف سبستيان تيغالي، ولاعب الوسط البرتغالي، أدريان دا سيلفا، إضافة إلى اللاعب وليد حسين، الذي كان قد انتقل إلى صفوف الفريق في بداية الموسم الماضي، إلى جانب البرازيلي ماتيوس بيريرا عقب نهاية إعارته من الهلال السعودي.

وعلى مستوى الجهاز الفني، فقد تعاقد الوحدة مع المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، من بين قائمة المدربين الذين جرى طرحهم على الإدارة، من بينهم مدرب الجزيرة السابق، الهولندي مارسيل كايزر، ومدرب بني ياس السابق، الروماني دانيال إيسالا، لكن بعد مداولات عدة استقرت الإدارة على الجنوب إفريقي لقيادة الدفة الفنية لـ«العنابي».

ويأمل الوحداوية بعودة فريقهم إلى منصّات التتويج، خصوصاً المستعصية منها، على غرار لقب دوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2009-2010، إلى جانب بقية الألقاب الأخرى، كما أن «العنابي» لم يصعد لمنصّات التتويج منذ عام 2018.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة يوم 17 يوليو الجاري، على أن تغادر في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة أبها السعودية لإقامة معسكر لمدة ثمانية أيام يسبق انطلاقة مشوار الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

يذكر أن «العنابي» سيستهل مشواره في البطولة بلقاء الكويت الكويتي يوم 28 الجاري، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري يوم الأول من أغسطس المقبل، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي يوم الثالث من أغسطس المقبل.