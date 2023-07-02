6 زوارق إماراتية تنافس على كأس العالم لـ«الفورمولا 1» في فرنسا

تخوض زوارق الإمارات اليوم السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في مدينة «ماكون» الفرنسية، بمشاركة فريق أبوظبي «حامل اللقب»، وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة.

وتمثل الإمارات في هذا السباق ستة زوارق، حيث تقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 1500 متر على امتداد «نهر المدينة»، بمشاركة إجمالية تصل إلى 20 زورقاً تمثل النخبة من متسابقي زوارق «الفورمولا 1» من مختلف أنحاء العالم.

ويعود في هذه الجولة البطل الإماراتي ثاني القمزي حامل اللقب، بعد أن غاب عن الجولة الثانية في الصين.

ويتصدر الترتيب العام السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، ويأتي إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً برصيد 21 نقطة، وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة، فيما يحتل شون تورتتي من فريق أبوظبي المركز الرابع على مستوى الترتيب العام للبطولة برصيد 17 نقطة، والقمزي تاسعاً برصيد سبع نقاط.

وأكد إداري فريق زوارق أبوظبي ناصر الظاهري أنهم أمام تحدٍ كبير، خاصة مع قصر مسار المسافة بين البوابات الهوائية المختلفة، الذي سيقلص فرص التقدم للأمام والتجاوز لمراحل السباق لكل المشاركين. وقال: «إن فترة التدريب لزوارق الفريق التي سبقت هذه الجولة في إيطاليا، ستلعب دوراً كبيراً في أن يقدم فريق أبوظبي وجميع المتسابقين المستوى الفني الأفضل». وأضاف الظاهري: «لمسنا من أبطالنا تقدّماً ملحوظاً ومستوى مميزاً في التمارين، وسيكون مردود ذلك إيجابياً في تفاصيل السباق الرئيس للجولة، ومن المهم حصد النقاط من أجل البقاء في صلب المنافسة للدفاع عن اللقب».

زورق أبوظبي 1 يحقق أفضل زمن.. وينطلق أولاً في السباق الرئيس

حقق زورق أبوظبي 1 الزمن الأفضل من خلال تفاصيل سباق السرعة الذي أقيم مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 المقامة في مدينة ماكون الفرنسية، بعد أن أحزر شون تورنتي زمناً قدره 33.21 ثانية عبر التصفية النهائية للسباق ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس اليوم، في حين حل ثانياً السويدي جوناس آندرسون بزمن قدره 33.42 ثانية، وثالثاً فرديناند زيندبرجن على زورق الشارقة 12 بزمن قدره 33.62 ثانية.

وكانت تصفيات السرعة قد قسمت إلى مجموعتين قبل الانتقال إلى التصفية الختامية والنهائية التي حقق من خلالها زورق أبوظبي 1، أفضل زمن، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس مواصلاً حملة الدفاع عن لقب البطولة.

• متسابق فريق الفيكتوري إريك ستارك في المركز الثاني لترتيب مونديال الزوارق برصيد 21 نقطة.