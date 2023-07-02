تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى مونديال 2026

شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري في اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، الذي يجمع بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقال اتحاد الكرة في بيان، إن اللجنة صادقت على مجموعة من القرارات المتعلقة بمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، وذلك ضمن الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من موسم 2024-2025، حيث تم الاتفاق على تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية في أعقاب قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في الـ14 من مارس 2023 والقاضي بتقسيم الأيام الأربعة للمباريات الدولية في شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، ضمن الروزنامة الدولية للمباريات لتكون موزعة على نافذتين دوليتين بكل شهر.

وقد تقرر توزيع المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس في جولة واحدة تقام بنظام التجمع في ملحق التصفيات الآسيوية (المجموع ستة منتخبات).

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب، من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي. وإضافة إلى ذلك، وبعد الأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم حول النافذة المخصصة للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، فقد اتفقت اللجنة على تعديل روزنامة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، والملحق الآسيوي (الجولتان الثالثة والرابعة). وبناء على ذلك، فإن نافذة المباريات الدولية الخاصة بشهر سبتمبر 2025 ستكون مخصصة للمباريات الدولية الودية، على أن تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في نافذتي المباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر 2025 على التوالي. يشار إلى أن جميع قرارات اللجنة بحاجة إلى مصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كي تصبح سارية المفعول.