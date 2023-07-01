حسن إسماعيل: حراس المرمى وراء دوري شباب الأهلي.. وكؤوس الشارقة

قال مشرف حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بنادي الشارقة ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق حسن إسماعيل، إن تميز حارسي مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر وحسن حمزة وراء تتويج شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المنصرم، وكذلك تألق حارسي مرمى الشارقة عادل الحوسني ودرويش محمد اللذين منحا فريقهما ثلاثة ألقاب في موسم واحد (كأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين)، مشيداً أيضاً بمن وصفهم «حراس المستقبل» وهم عيسى أحمد (اتحاد كلباء)، محمد الشامسي (الوحدة)، وفهد الظنحاني (بني ياس)، مؤكداً أن نسبة تحمل حراس المرمى للأهداف التي استقبلتها شباكهم كانت قليلة، الأمر الذي يعطي نوعاً من التميز لحراس المرمى وظاهرة جميلة شهدها دوري الموسم المنصر.

وأضاف حسن إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»، «شباب الأهلي بطل الدوري لديه حارسان مميزان هما ماجد ناصر وحسن حمزة، يتميزان بمستوى فني عالٍ وهذه تعد ظاهرة جميلة في أن يكون الحارس الأساسي وكذلك البديل في الكفاءة والمستوى الفن نفسيهما وأديا دورهما وأسهما في حصد فريقهما لبطولة الدوري. وفي نادي الشارقة فإن الحارس الأساسي عادل الحوسني والاحتياط درويش محمد تميزا أيضاً في حراسة مرمى فريق الشارقة».

يُذكر أن فريق شباب الأهلي الذي حصد لقب بطولة الدوري، وسجل 53 هدفاً في حين استقبلت شباكه 25 هدفاً، وسجل العين صاحب المركز الثاني 67 هدفاً بينما استقبل 31 هدفاً، والوحدة صاحب المركز الثالث (سجل 48 هدفاً واستقبل 26 هدفاً)، فيما يُعد الشارقة صاحب المركز السابع الأقل استقبالاً للأهداف في مرماه بـ21 هدفاً وسجل 42 هدفاً.

وتابع حسن إسماعيل: «في كرة القدم الحديثة لا نتحدث فقط عن حارس مرمى وإنما حارس مرمى وكذلك منظومة دفاعية، وشهد دوري الموسم المنصرم تطوراً كبيراً في المنظومة الدفاعية من خلال وجود عدد كبير من اللاعبين والمدافعين المواطنين والأجانب».

واعتبر حسن إسماعيل أنه شيء طبيعي تميز وظهور أكثر من حارس مرمى، معتبراً أن ذلك يصبّ في مصلحة المنتخب الوطني.

وشدد حسن إسماعيل على أن وجود حارس مرمى نادي الوصل خالد السناني، كان له دور بارز جداً في تميز المنظومة الدفاعية وأدى ذلك إلى أن يكون الوصل منافساً قوياً في الموسم الماضي وحصد المركز الرابع في الدوري المنصرم.

وأوضح: «في تقديري خالد السناني قام بدور كبير مع فريقه وحافظ على مستواه في طوال مباريات الدوري ولعب أغلب المباريات وكان مستواه ثابتاً، أما في بطولة كأس رئيس الدولة فإن حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني قام بدور كبير مع فريقه».

وأشار حسن إسماعيل إلى أن انضمام حارس مرمى حتا سالم خيري وسعود حسن حارس مرمى نادي الإمارات إلى دوري المحترفين خلال الموسم المقبل يُشكل إضافة كبيرة لحراس مرمى الدوري الإماراتي، بعد صعود فريقيهما إلى دوري المحترفين، معتبراً أنه سيكون لهما وضع كبير في الدوري الموسم المقبل.

وأكمل حسن إسماعيل: «هناك من يتحدث بأن بعض أعمار لاعبي حراس المرمى في الدوري الإماراتي تُعد كبيرة، لكن بالنسبة لي فإنه لا يهمني عمر حارس المرمى بقدر ما يمهني أن يكون قد أدى دوره المطلوب، وهذا هو السؤال الذي يجب أن يتم طرحه».