«مواجهة سابقة» وراء توقيع كاكو عقداً للعين

كشف صانع ألعاب العين الجديد، الدولي الباراغواياني، أليخاندرو روميرو، الشهير بـ«كاكو» أن المواجهة الودية التي جمعت بين فريقه السابق والعين خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، كانت سبباً رئيساً في تمسكه بمغادرة الدوري السعودي، والانتقال لصفوف «الزعيم» على الرغم من العروض العديدة التي تلقاها منذ إعلان رغبته في الرحيل عن التعاون، الذي حاول التمسك به من خلال عرض تحسين راتبه.

وقال كاكو في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «لعبت مباراة هنا أمام العين وكانت ودية، وقد أثار النادي إعجابي بمنشآته واحترامه للمنافس، وأسلوب لعبه وتمتعه بقاعدة جماهيرية لها تأثير إيجابي يلهب حماسة اللاعبين على العطاء ويدفعهم إلى إظهار أفضل ما لديهم، ومنذ ذلك الوقت قلت في نفسي «هذا هو النادي الذي يجب أن أنتمي إليه».

وكان نادي العين، أعلن التعاقد مع لاعبه الجديد «كاكو» في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كعيدية للجماهير، وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية التي خضع لها، وأكمل كل الإجراءات الخاصة بقيده ضمن قائمة «الزعيم» بعقد حتى 2026 سيرتدي خلاله الرقم 10.

وأعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بانضمامه لأحد أكبر أندية القارة الآسيوية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعامل الراقي والاحترافي الذي حظي به خلال فترة المفاوضات من إدارة الزعيم منحه الشعور الصادق بالراحة والتقدير الكبير، الأمر الذي شعر به قبل وصوله الدولة، وكذلك أسرته التي شاركته الإحساس نفسه. وأكمل: «لقد لعبت عدداً من المباريات الودية في الإمارات، وقرأت عن تاريخ النادي، كما أنني أعرف أن العين لعب أمام ريفر بليت في كأس العالم للأندية، ومنذ تلك المباراة أعتقد أنني لست وحدي، بل كثيرون قاموا بمتابعة أخبار العين، وإذا ما سنحت لي الفرصة لمتابعة مباريات الفريق بعدها كنت أفعل، كما أنني أعرف لابا كودجو جيداً، وأحب أسلوب لعبه الهجومي، لأنه في الواقع مهاجم رائع، وأعتقد أننا سنعمل معاً أشياء كثيرة».

وعن مدينة العين، قال: «لن أبالغ إن قلت لكم إنني اعتبرها المدينة الأجمل في العالم لطبيعتها الخلابة، وهدوئها الرائع، فقد وجدت هنا من قبل وشعرت براحة كبيرة، لذلك أنا سعيد جداً بالعودة لهذه المدينة الرائعة».

وحول طموحاته مع فريق نادي العين، قال: «لا سقف لطموحاتي دائماً، وأعرف أن العين أحد الأندية الكبيرة في القارة الآسيوية، وهو بالنسبة لي كنادي ريال مدريد، وأتطلع معه للفوز بجميع المباريات».

وأضاف: «لقد زرت استاد هزاع بن زايد، الذي يجسد المعنى الحقيقي للفخامة في صناعة ملاعب كرة القدم، وهو مثير للإعجاب، وشخصياً متحمس جداً للعب عليه».

بطاقة شخصية

الاسم: أليخاندرو روميرو كاكو

مواليد: 11-01-1995

الجنسية: باراغواي

الأندية التي لعب لها: هو راكان الأرجنتيني، سول دي أم يركا باراغواي، نيويورك ريد بولز الأم

يركي الشمالي، فلومينينسي البرازيلي، فاسكو دي غاما البرازيلي، فيورنتينا الإيطالي، التعاون السعودي.