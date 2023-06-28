«سيدة عذبة» بطلة كأس الوثبة في مضمار ويندسور

أكدت المهرة «سيدة عذبة» لعذبة للسباقات، حسن ترشيحها بفوز لافت في كأس الوثبة ستاليونز ستيكس لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، الذي أقيم يوم أول من أمس بمضمار رويال ويندسور في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوقت «سيدة عذبة» بقيادة تاج اوشي وإشراف فيل كولينجتون بفارق تسعة أطوال ونصف الطول بمضمار رويال ويندسور، وتفوقت على المهرة «فيكتوريا» لجيمس اوين للسباقات بإشراف جيمس اوين، وقيادة كيرين اونيل، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «كولجاني» لشراكة رافلس، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «اف البحر» مسافة السباق في زمن وقدره 1:54:25 دقيقة.