10 لاعبين أجانب مروا على العين لن تنساهم الذاكرة

أعلن أسطورة نادي العين، اللاعب الغاني أسامواه جيان، اعتزاله كرة القدم عن عمر 37 عاماً، بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 سنة، وذلك في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الحالي، ليعلق بذلك اللاعب السابق لـ«الزعيم» حذاءه بعد مسيرة رائعة في الملاعب، أحرز خلالها 95 هدفاً بالقميص «البنفسجي».

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 لاعبين أجانب مروا على فريق العين، ولاتزال الذاكرة «العيناوية» تحتفظ بهم، وعلى رأسهم اسامواه جيان، الذي انتقل إلى صفوف الفريق قادماً من سندرلاند الإنجليزي، وسطر معه تاريخياً رائعاً على الصعيدين المحلي والقاري.





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